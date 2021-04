Nagy Tímea is a reklámarca lett a koronavírus elleni vakcina fontosságának.

A kétszeres világbajnok vívónő szerint nagyon fontos a példamutatás, és mivel a hiteles emberekben a legtöbben megbíznak, ezért ő is a koronavírus elleni vakcina arca lett - írta a Ripost.

„Az embereket hiteles személyek tudják meggyőzni arról, hogy oltassák be magukat. Olyanok, akikre felnéznek. Ezért is volt megtiszteltetés számomra a felkérés és örömmel vállaltam el. Ha csak néhány embert meg tudok győzni, akkor már megérte. A háziorvosomban nagyon megbízom, ő megnyugtatott, hogy a vakcinával győzhetjük le a vírust. Van három gyermekem, ezért nem volt kérdés, ha másért nem is, hát beoltattam magam, mert szeretnék nagymama lenni."

- mondta a bajnoknő.