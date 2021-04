A karantén nem igazán tett jót a Life TV vezérigazgatójának, Hajdú Péter ugyanis 8 kilót hízott. Ő azonban most döntött, így fogja leadni!

Sajnos hízékony vagyok, ráadásul a képernyőn az ember eleve legalább öt kilóval nehezebbnek tűnik, mint amennyi a valóságban. Szakmailag új kihívások elé álltam az elmúlt évben, rengeteget dolgoztunk, kevesebb időm jutott a sportra, és az étkezésem is rendszertelenebb lett. Persze az sem segített a helyzeten, hogy az edzőtermek is zárva vannak – mesélte a Blikknek Hajdú Péter, aki azt is elárulta, hogy ideális esetben 84-85 kiló, de jelenleg a mérleg 93-at mutat.