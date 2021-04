Megható vallomást tett a világhírű zenekar a The Rolling Stones egyik tagja, Ronnie Wood. A zenész eddig senkinek sem vallotta be, de a karantén alatt másodszor is megküzdött a gyilkos betegséggel a rákkal. A 73 éves rocker bevallotta, hogy nemrég kissejtes rákot diagnosztizáltak a szervezetében, de azóta szerencsére megtisztult a betegségtől.

„Nemrég volt egy kis sejt nevű rákom, amivel a legutóbbi zárlatban harcoltam. A felépülésem során el kellett engedni az egészet. Úgy voltam vele lesz ami lesz, semmi közöm hozzá. Csak annyit tehetek, hogy pozitívan állok hozzá, erős maradok és küzdök, a többi pedig a felsőbb erőn múlik" - nyilatkozta a gitáros a Dailymailnek.