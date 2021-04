Pásztor Anna mindig hihetetlen extrém szettekben lépett színpadra, szerinte ezzel meg is előzte, hogy bárki belé kössön, mert gyakorlatilag féltek tőle. Előfordult, hogy egy kutyatölcsért vett fel a fejére egy koncerten.

Az énekesnő a Life TV Bréking című műsorában viszont elárulta, a popsiját és a combjait sosem szerette mutogatni. Ám legyőzte ezt a fóbiáját, amikor is a Dancing with the Starsban élő adásban esett le róla a szoknyája, és bugyiban kellett végigtáncolnia a produkciót.

„A Dancing negyedik adásban szembe jött velem a végzet, rosszul volt összevarrva rajtam a szoknya, mindenki azt hitte, hogy direkt. Volt egy flamenco mozdulatom, és letéptem magamról a szoknyát, és ott maradtam egy lakk sortban, lapos talpú cipőben, neccharisnyában. És kellett hátrafelé mennem, és vett a kamera" – mesélte az énekesnő, aki már nem bánja, hogy így alakult, visszanézve a felvételt megállapította, hogy nincs ezzel akkora baj.

