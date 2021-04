Az elmúlt egy év Szulák Andrea magánéletére is nagy hatással volt - érte pár kellemetlen meglepetés, de összeségében véve a helyükre kerültek a dolgok.

A koronavírus Szulák Andrea életére is nagy hatással volt: sok mindent átrendezett, régi barátai lemorzsolódtak, viszont új barátságai is születtek a közkedvelt színész-énekesnőnek. Andi szerint ennek leginkább az az oka, hogy most megmutatkozott az emberek igazi valója.

Elkendőzi őket a média vagy az anyagi helyzetük, de ezekben a kritikus pillanatokban lehullt a lepel, kiderült, ki milyen ember. Vannak, akik lemorzsolódtak, de szerencsére új barátságaim is születtek és az is érdekes, hogy mely kapcsolataim fényesedtek meg a pandémia alatt. Ebben a helyzetben tisztán látszott, ki az, aki valóban törődik velem és ki az, aki csak szeret fürdőzni a fényben. Felhív, keres, akinek fontos vagyok" – nyilatkozta az énekesnő a Ripostnak.

Szulák Andi azonban nem nyalogatta a sebeit az elmúlt időszakban, hanem segített azoknak, akik nagyobb bajban voltak.