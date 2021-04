A legtöbb férfi megretten, ha a fürdőszoba női oldalára tekint, vagy betéved egy drogériába listával a kezében. A sok kencefice, haj-, smink-, valamint bőrápoló termékek világa bizony rémisztő lehet, de még ezeken túl is tartogat a nők világa meglepetéseket.

A férfiak jó eséllyel havonta járnak fodrászhoz, a reggeli rutinjuk pedig kimerül az arc- és fogmosásban. A fürdőszobában elférnek egyetlen kisebb polcon, vannak, akiknek még hajszárítójuk sincs, mivel egy törülközővel szárazra tudják törölni a hajukat – ez nem legenda, én több ilyen férfival is találkoztam már. A ruháik kényelmesek, és az élet egyik legnagyobb igazságtalansága, hogy nekik még a karikás szemek és a sápadt bőr is jól áll.

Ezzel szemben mi nők számtalan dologgal vesszük körbe magunkat, hogy változatos lehessen a frizuránk, üde a bőrünk, ránctalan az arcunk, csodás a körmünk, tökéletes és mindig alkalomhoz illő a sminkünk – amit ne feledjünk, alaposan el is kell távolítani, ami megint plusz eszközöket és kencéket igényel. A ruhatárunk nagy része kényelmetlen, de szükségszerű: gondoljunk csak a melltartókra és a magas sarkú cipőkre.

Persze nem akarom sajnáltatni a női nemet, hiszen olyan fegyverek állnak a rendelkezésünkre, melyekkel akkor is üdének tűnhetünk, ha egész éjjel fent maradtunk egy online sorozat miatt, a hajunkat kedvünkre növeszthetjük, vágathatjuk, festhetjük, a körmünk hosszát akár 1-2 óra alatt megnöveszthetjük, de a pilláink is pár perc alatt érhetik el a csábító söprűs hatást.

A nők a XXI. században tökéletessé fejlesztették az átalakulás művészetét, amit egy-egy kimozdulásmentes nap tesz igazán élvezetessé. Ekkor a hajlakk és a hajvasaló is pihen a szekrényben, az arcbőrünk élvezi a meztelenkedést, a hajunk pedig egész nap úgy áll, ahogy felébredtünk.

A legtöbb nő szereti sminkelni magát – ki erősebben, ki természetesebben -, és mindig ügyel a megjelenésére, ám ehhez bizony szüksége van olyan felszerelésekre, melyek a férfiak előtt gyakorlatilag ismeretlenek.

A most következő kvízzel azonban nem csupán férfiak tehetik próbára tudásukat, vagyis inkább tájékozottságukat. Lesznek olyan fotók, melyek előtt a nők is el fognak gondolkodni, hogy a rajta látható dolog, mire is szolgálhat.

Készen állsz? Akkor indulhat is a kvíz!

A kvíz képei: shutterstock