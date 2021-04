A 26 éves énekesnő aliglátóként lépett a reflektorfénybe a 2012-es The Voice című műsorban. Szilvi azóta is beszámol életéről, erőt adva ezzel másoknak.

Az énekesnő látása romlásáról kedd reggel beszélt a LifeTV Ébredj velünk! című műsorában.

"Egészen tavaly nyárig valahol a vak és az aliglátó közötti határán volt az állapotom. Vagyis láttam sziluetteket, fényeket és színeket. Ezzel a helyzettel tanultam meg élni" – magyarázta az énekesnő a műsorban.

"Az orvosok mindig mondták, hogy a szemem javulni nem, csak romlani fog, de tavaly nyárig nem történt semmi, így bevallom, szinte el is felejtettem. Hirtelen, a semmiből jött a drasztikus romlás. Egyik napról a másikra a látásom kilenc százalékról négyre romlott, ami borzalmas trauma volt. Folyamatosan fájt a fejem, szédültem és be is lázasodtam. Emiatt bekerültem a neurológiára, mert az orvosok komolyabb bajra gyanakodtak a tünetek miatt. Végül kiderült, hogy mindez lelki eredetű volt. Végül a családom segített, és bevallom, pszichológushoz is fordultam" – mesélte a Borsnak Szilvi.