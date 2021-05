Minden anyukában felmerül néha a kérdés: Vajon jó anya vagyok? Aki ezen gondolkodik, az egészen biztosan jó szülő, ugyanakkor az is igaz, hogy ezt is mindenki másképp csinálja. Akadnak, akik a megengedő nevelésben, míg mások a következetességben vagy a szigorban hisznek. Lássuk, hogy a csillagjegyünk hogyan befolyásolja a viselkedésünket szülőként...



KosA Kos a szíve legmélyén mindig ifjú marad, így könnyen megtalálja a közös hangot a gyermekeivel. Imád játszani és keresi a kalandokat, ezért szülőként sok esetben inkább társ, mintsem nevelő. Ha a gyermeke nyitott és szereti a kihívásokat, idillikus és harmonikus szülő-gyerek kapcsolat alakul ki köztük, ám ha a kicsi inkább befelé forduló és félénk, akkor némi kihívással is szembe kell nézniük. Ilyenkor a Kos gyakran türelmetlenné válik.

BikaA Bika szülőként rendkívül türelmes és ez igencsak csodálatraméltó, hiszen akkor is képes a legnagyobb nyugalomra, ha mások már rég az idegnyugtató magnéziumért nyúlnak. Ugyanakkor a Bika ragaszkodik a fegyelemhez, a megszokott rendhez és a tradíciókhoz, így nem kedveli túlzottan - se a maga, se a gyerekei részéről - sem a spontán megnyilvánulásokat, sem az újdonságokat. Csak mindent szépen, rendben, a tervek szerint!

IkrekAz Ikrek meglehetősen érdekes szülő. Egyrészt ő maga is kifejezetten szeret játszani, így kiváló partnere lehet a gyermeknek, másrészt viszont hajlamos a gyerekeket kis felnőttként kezelni, s emiatt olyan dolgokat is elvárni tőlük, amelyek nem feltétlenül elvárhatóak. A józan észre, a logikus gondolkodásra való nevelés alap az Ikreknél, ahogyan az állandó sürgés-forgás is – ez azonban egy befelé forduló és visszahúzódó gyermeknél nem túl jó taktika.

RákA Rák az egyik legcsaládcentrikusabb jegy, így nem meglepő, hogy szülőként is gondoskodóés féltő. Ő az, akinek nagyon fontos, hogy szeretetteljes légkört és otthont teremtsen a gyermekei számára, ugyanakkor vigyáznia kell, hogy az anyai érzelmek nehogy birtoklási vágyba csapjanak át és ezzel megakadályozzák a gyermek önállósodását. A Rák számára a legnagyobb kihívás, ha csemetéje kifejezetten keresi a kihívásokat és kalandvágyó.

OroszlánAz Oroszlán kreatív, játékos és szerető szülő, aki imádja, ha büszke lehet a gyermekeire, sőt kifejezetten el is várja tőlük, hogy büszke lehessen rájuk. Ennek érdekében pedig ő maga is bármit megtesz: igyekszik mindenből a legjobbat adni nekik, megteremti az optimális feltételeket, védelmezi, támogatja és segíti őket. Érdemes azonban figyelnie arra, hogy ne váljon túlzottan maximalistává és ne akarjon olyan dolgokat ráerőltetni a csemetéire, amelyhez azoknak semennyire sem fűlik a foguk.

SzűzA Szűz előrelátó, következetes és lelkiismeretes szülő, aki kifejezetten szereti irányítgatni a gyermekeit. Általában konzervatív és némiképp merev, így az előre megtervezett menetrendtől való eltéréseket nehezen viseli. Mivel mindent pontosan átgondol – sokszor a gyermekei egész életét -, ezért előfordulhat, hogy konfliktushoz vezet, ha a csemetéknek mások az elképzeléseik. A Szűz szülőnek tehát érdemes tudatosítania magában, hogy bár a tervszerűség jó dolog, de némi térre és az önállóság megtapasztalására minden gyermeknek szüksége van.

