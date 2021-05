Te is azok közé tartozol, akik napközben nullára lemerítik a telefonjukat és lefekvés előtt csatlakoztatják a töltőhöz a telefonjukat? Ráadásul egész éjszaka hagyod tölteni? Ez a legrosszabb, amit a telefonod akkumulátorával tehetsz.

A telefonunk nemcsak amiatt lassulhat be, hogy rengeteg alkalmazást töltünk le rá, hanem amiatt is, hogy nem töltjük megfelelően az akkumulátorát, ami hosszú távon több problémát is eredményezhet. Persze azt fontos megjegyezni, hogy akkumulátorok sincsenek hosszú évekre tervezve, de jelentősen lehet növelni a teljesítményüket azzal, ha rendeltetésszerűen töltjük őket.

A legtöbben ott rontják el, hogy csak akkor teszik fel töltőre a telefonjukat, ha már szinte teljesen le nem merült vagy már kikapcsolt. Pedig a legideálisabb az lenne, ha napközben többször rövidebb időre tennénk töltőre a készüléket. A szakértők szerint ez a módszer ugyanis kevésbé károsítja az akkumulátort, mintha órákon keresztül a töltőre lenne csatlakoztatva.

Szintén nagyon fontos, amit az imént már megemlítettünk, hogy nem szabad hagyni, hogy a telefonunk vagy bármilyen elektromos készülékünk teljesen lemerüljön. A telefon sem véletlenül figyelmeztet arra, hogy csatlakoztassuk, mert merül az akkumulátor. Ebben az esetben minél hamarabb szükséges a töltőre csatlakoztatás.

A szakemberek szerint a telefonnak a legideálisabb, ha 45 és 75 százalék közötti tartományban mozog a töltöttsége. Természetesen, ezt nem lehetséges mindig tartani, de annak érdekében, hogy sokáig gondtalanul tudjuk használni a készüléket nem árt erre odafigyelni.

Amit a legtöbben elhibáznak, hogy addig hagyják tölteni a telefonjukat, amíg az teljesen fel nem töltődik. A szakértők szerint ez egyáltalán nem tesz jót az akkumulátor élettartamának, pláne akkor, ha nagyon alacsony szintről indul a töltés. A teljes töltöttség és a feszültség ilyenkor sokkal jobban igénybe veszi az akkumulátort, ami miatt csökken az élettartama.

Bár megoszlik róla a vélemény, mégis az a legjobb, hogyha nem hagyjuk egész éjszakára a töltőn a készülékünket. Néhányan azt mondják, hogy semmilyen negatív hatása nincsen az akkumulátorra, mások viszont úgy vélik, hogy nem jó, ha „túltöltjük" az akksit. Ma már léteznek olyan okostelefonok, amelyek nem engedik továbbtölteni a készüléket egy bizonyos százalék elérése után, de ha nem ilyen telefonnal rendelkezünk, akkor érdemes napközben tölteni a telefonunkat, hogy elkerüljük a fenti problémát.

Amellett, hogy odafigyelünk a telefonunk akkumulátorára, más egyéb módja is van annak, hogy megkíméljük a készülékünket.

Csak olyan alkalmazásokat töltsünk le a telefonunkra, amelyeket ténylegesen használunk, amelyeket viszont nem, azokat távolítsuk el a készülékről, feleslegesen ne hagyjuk, hogy merítse az akksit. Azzal is megspórolhatunk energiát, ha energiatakarékos üzemmódra kapcsoljuk a telefonunkat és visszaveszünk a képernyő vakító fényerejéből. A GPS-t, Bluetooth-t csak akkor érdemes bekapcsolni, ha használni szeretnénk, máskülönben ezek a funkciók is folyamatosan terhelik a telefon akkumulátorát.