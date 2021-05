Édesapja halála után Curtis egyedül maradt édesanyjával, mert a testvérei jóval idősebbek nála, és addigra már kirepültek. A rapper 27 éves koráig élt vele, anyukája nagyon ragaszkodott hozzá. Kiderült, minden nap felhívja őt, és a sztár bevallása szerint bele is szól mindenbe.

„Minden nap hív, és sajnos mindenbe bele is szól. A legnagyobb, hogy nem lehet ellentmondani, mert meg is ver" – vallotta be Curtis a Life TV Bréking című műsorában.

Elárulta, bizony ha anyukájának nem tetszik valami elcsattan egy pofon. Persze Curtis igyekszik erre nem okot adni, de az asszony nem nézi jó szemmel, ha a fia szórakozni megy az éjszakába.

