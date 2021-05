Sokáig hallgatott róla, de most kitálalt tönkrement házasságáról Weisz Fanni. A modell a LifeTV Ébredj velünk! című műsorában beszélt arról, hogy volt férje miatt romlott meg a kapcsolata édesanyjával is .

„Öt évvel ezelőtt nem foglalkoztam semmivel, hogy mi van az anyukámmal. Csak a kapcsolatommal foglalkoztam, nem érdekelt más. Szabadságvágyam volt. A szerelemre vágytam. Előtte még nem tapasztaltam meg, hogy milyen komoly kapcsolatban élni..." – nyilatkozta Fanni.

„Aztán egyszer csak rádöbbentem: de hol van az anyukám? Először két évvel ezelőtt éreztem azt, hogy valami nem stimmel, hogy valami nem működik ebben a kapcsolatban. Nem engedi, hogy találkozzak a saját anyámmal? Akkor éreztem azt, hogy valami nem jó" - tette hozzá.

A modell nemrégiben a TV2 Mokkájában is beszélt az elmúlt évekről:

"Megmondom őszintén, hogy nem volt egyszerű az életem eddig, de most újra minden rendbe jött és ez nekem most akkora boldogság, hogy együtt vagyunk a családdal, úgyhogy szeretném, ha ez mindig így lenne és mindent bepótolnánk (...) "Úgy érzem, hogy egy rossz álom volt az elmúlt öt év, most újra élek" - mondta akkor többek között.