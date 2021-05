Végre tavasz, végre jó idő! Lehet kirándulni! Igen ám, de hova? Most három olyan tanösvényt mutatunk be, amelyeket érdemes meglátogatni, s amelyek akár kisgyerekkel is élvezhetőek.

Jági tanösvény

A Jági tanösvényhez Budapesttől nagyjából harmincpercnyi autókázásra található Pilisszentivánon és kb. négy kilométer hosszú könnyed túrázást foglal magában. Ez komótos tempóban két óra alatt bejárható, de ha itt-ott megpihenünk, bogarászunk kicsit, akkor egy félnapos kirándulással számolhatunk. A tanösvény nem igényel túrabakancsot vagy speciális felszerelést, egy kényelmes sétának felel meg kis szintkülönbséggel és változatos tájjal. Kiindulópontja a pilisszentiváni sportpálya, s mivel a tanösvény egy kört ír le, így ide is érkezünk vissza, ha végigjártuk a stációkat.

Az útvonalat egy levelet mintázó jelzés mutatja, ezt kell követnünk, ha be akarjuk barangolni a tanösvényt, amelyen haladva megnézhetjük a kőfejtőt, békát leshetünk a Jági-tónál, sétálhatunk az akácosban, átkelhetünk az Aranyhegyi-patak felett ívelő hídon, megcsodálhatjuk a kilátást a Kis- és Nagy-szánásra, de az Ördög-tornyot és a Hársas-forrást sem érdemes kihagynunk.

Mogyoróhegyi tanösvény

A Mogyoróhegyi Természetvédelmi Tanösvény Visegrádon található, Budapesttől nagyjából egy órányi autókázásra, s mivel a közelben számos látnivaló akad még, így mind egy félnapos kirándulásra tökéletes, mind pedig arra, hogy akár egy teljes napot elbóklásszunk a környéken.

A hivatalos útvonal közel egy kilométer hosszú és egy könnyed, egyórás erdei sétának felel meg, így kisgyerekkel is bátran vállalkozhatnak rá a családok.

Magán a túraútvonalon – amely a mógyoróhegyi parkolóból indul - tíz állomás található, a kitett táblákon pedig a Mogyoró-hegy élővilágáról is olvashatunk. A kirándulás alkalmával megnézhetjük a helyi „Vadasparkot", a „Kaszálót", átsétálhatunk az erdő szélén található „Székelykapu" alatt, megpihenhetünk az „Erdészek Barátság Parkjában", gyönyörködhetünk az elénk táruló „Panorámában", ihatunk a „Boglárka-forrásból", átvághatunk a „Szurdokerdőn", a „Rekettyés-tölgyesen", leülhetünk a „Nádas-tó" partján és végül kiérhetünk az „Erdőszegélyre".

Ugyan nem a hivatalos túra része, de itt található még a Mátyás-forrás is és megnézhetjük a Völgyhidat valamint az Erdei Tábort is.

Királyréti tanösvény

A Királyréti tanösvény a Börzsöny egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, amely - a Jági tanösvényhez hasonlóan - a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található, Budapesttől szintén egyórányi autózásra. A tanösvény hossza nagyjából három kilométer hosszú és másfél-két óra alatt megjárható, így szintén alkalmas egy könnyed, családi kirándulásra.

A túra a parkolóból indul, ahol felfedezhetjük a Hiúz Házat és az Erdei Iskolát, innen vezetnek be minket a fatörzsekre festett jelzések az erdőbe. A tanösvény hivatalosan kilenc állomást rejt, melyek közül elsőként megnézhetjük a „Régi királyréti és szokolyai gyümölcsfákat", majd következik az „Így is lehet fát vágni" állomás. Ezt követi a „Vadgyümölcsök" és a „Fenyves élővilága" stáció, majd megpihenhetünk a „Bajdázói-tó" partján, ahol megleshetjük a „Mocsári teknősöket". Ha azonban egy tó nem elég, jöhet a következő, méghozzá a „Királyréti tó", végül pedig ott vannak a „Pincék" és a „Település élővilága".

Ha esetleg nem sikerül követni a tanösvényt, akkor sem érdemes elkeseredni, mert az egyéb turistajelzések mentén is remek helyeket fedezhetünk fel, például van itt horgásztó, csörgedező patak és erdei játszótér, a kisvasútról és hajtányozásról nem is beszélve.