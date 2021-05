Íme a TOP 5 magyarországi úti cél, melyek nagy népszerűségnek örvendenek az Instagramon (is):

1. Bokodi lebegő falu

A Vértes lábainál fekszik az Oroszlányhoz közeli Bokodi-tó, melynek partján egyedülálló látványosságban lehet részünk. A Vértesi Erőmű mesterséges hűtőtavának partján ugyanis különleges, cölöpökre épült horgász házikók találhatók, melyekhez hosszú fapallókból álló stég vezet. A romantikus és fotogén helyszínt egyre inkább elözönlik a látogatók és a fotósok, a helyiek legnagyobb bosszúságára. Ami fontos, hogy a tóparti házikók magántulajdonban vannak, így a belépés idegenek számára nem megengedett, viszont a tóparton bárki szabadon bámészkodhat. Bokodtól 8 km-re található a régi bencés apátság és a vértesszentkereszti apátság romja is.

2. Boldogkő vára/ Boldogkőváralja

A Zempléni táj egyik magányos hegyén, Boldogkőváralja közvetlen közelében áll Boldogkő vára, mely a fotósok egyik kedvenc magyar úti célja. A vár déli tornya előtt található a mély tömlöc és egy kijárat, amely a sziklanyelv végén elhelyezkedő megfigyelőbástyához vezet. Itt készül a legtöbb különleges fotó, már csak azért is, mert innen gyönyörűen látszik a vár körül fekvő zöldellő környezet is. Aki pedig megunta a fotózást, azt várja a jelmezes tárlatvezetés, a Kóborlovagok párbaja, a fegyvertapogató és egy középkori étterem is.

3. Prédikálószéki-kilátó

A Visegrádi-hegység 639 méter magas csúcsán található a Prédikálószéki-kilátó, ahonnan nem csak a Dunakanyar, hanem Magyarország egyik legszebb panorámája is nyílik. Ez a Visegrádi-hegység harmadik legmagasabb pontja, az elnevezés pedig valószínűleg onnan ered, hogy a hegy sziklás csúcsa egy szószékre emlékeztet. Évente több százezren látogatnak el ide, hogy a gyönyörű panorámában gyönyörködjenek vagy piknikezzenek a rendelkezésre álló padokon és asztalokon. Ráadásul közel van a két szintén frekventált kirándulócélpont: a Rám-szakadék és a Vadálló-kövek is. A 2016-ban épült kilátó a kor követelményeinek megfelelő szolgáltatásokat is nyújt a látogatóknak: tetején két webkamerát helyeztek el és környékén ingyenes Wi-Fi kapcsolat is elérhető. Arra mindenképpen érdemes felkészülni, hogy ide feljutni nem a legegyszerűbb túrák közé tartozik, így a megfelelő túrafelszerelés mindenképpen ajánlott!

4. Zsámbéki romtemplom

A középkori magyar építészet egyik legszebb emléke a XIII. sz. első felében épült, francia hatásokat tükröző, későromán és kora gótikus stílusjegyeket egyaránt magán viselő romtemplom, mely büszkén és magányosan tornyosul Zsámbék település egyik dombján. A templom 1763-ban rongálódott meg, amikor is egy földrengés következtében az egyik torony sisakja és több fala is ledőlt, köveinek nagy részét pedig elhordták. Az épületet nem építették vissza, hanem próbálták állagát megőrizni, ennek köszönheti a romos épület a mai romantikáját és azt, hogy fotózások egyik kedvenc helyszínévé vált.

5. Tihanyi apátság

Nem lenne teljes a lista, ha kihagynánk kedvenc tavunkat, a Balatont és egyik gyöngyszemét, a Tihanyi apátságot, mely a Balaton-felvidék legismertebb műemléke. A sokfelől jól látható bencés apátsági templom a Tihanyi-félsziget egyik magaslatán épült, így teraszos sétányán gyönyörű kilátás nyílik a zöldeskék színű Füredi-öbölre. Nyáron általában tolonganak az emberek, hogy egy jól sikerült felvételt készítsenek, így érdemes a korai vagy késői órákban ide látogatni.