Görög Zita sosem beszélt arról, hogy a modellkedés helyett sokkal inkább az éneklés foglalkoztatja, most azonban meghúzta a váratlant, és saját dallal jelentkezett be Instagram-oldalán.

Görög Zita szerette volna kiírni magából az elmúlt egy év gondolatait, ezért úgy döntött, dalban mondja el, mik játszódtak le benne.

"Nem vagyok képzett énekes. Fiatalon szerettem volna ezzel foglalkozni, de ez a hajó már elúszott. A gyerekeimnek sokat énekeltem, én találtam ki saját kis altató- és ébresztő dalokat, amelyekből rengeteg született az évek alatt, de eddig nem kezdtem velük semmit" - nyilatkozta Görög Zita a Blikknek.

"Szerettem volna üzenni azoknak, akik egy éve otthon vannak a gyerekeikkel, és erőn felül teljesítenek, hogy nincsenek egyedül. A karantén időszaka felért egy családterápiával, sokszor kilátástalan volt, küzdelmes, de sokszor vicces is. A szám üzenete, hogy egy anyuka mindent megpróbál, hogy rendben menjenek a dolgok. Bár ez sokszor rengeteg lemondással jár, a humorérzékünket sosem szabad elhagyni! Vállaltam is rizikót, mit szólnak majd hozzá. A nagy gyerekeim, Milus és Lotti már mondták nagy röhögések közepette: remélik, senki nem nézi meg a videót, és emiatt nem szekálják őket. Most abban a korban vannak, bármit csinálok, az ciki, de ez így van rendjén. Lotti amúgy szereti és énekli is a dalt itthon, nagyon cuki"

- mondja Görög Zita, akinek első slágere tökéletesítésében Zola segített.

"Mélylevegő. Tessék! Örömmel készült, Nektek! Egy célja van. Nevessünk! Nevessünk újra együtt. Azon ha bénázunk, ha nem úgy sikerül egy nap, ahogy elterveztük, azon, hogy nem vagyunk tökéletes emberek, anyák, szülők. Nagy volt a nyomás az elmúlt egy évben. Jó lenne felszabadulni végleg ez alól és csak egy részét vinni tovább. A tanulságot (...) Nem tökéletes az előadás, ahogy én sem. Nem tökéletes a szöveg, 1000 dolog hiányzik belőle. Az anyaságot nem lehet 2 percbe, mondatokba sűríteni. De elkészült. Zola egy fél kamionnyi zabkásáért bevállalta a kíséretet és átmasszírozta egy-két helyen a szöveget. Nagyon hálás vagyok neki(...)

-írta Zita a videóhoz.