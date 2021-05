Gelencsér Timi sikert sikerre halmoz, gyönyörű és fiatal, ezért sokan nem értik, hogy lehet, hogy nem találta még meg a párját. Persze nyilván nem könnyíti meg a helyzetet, hogy az Exatlon miatt a csinos riporter harmadik éve fél évet Magyarországon, fél évet Dominikán tölt. És hogy milyen számára az ideális férfi?

Az fontos, hogy figyelmes, illedelmes, jó humorú legyen, tudjak vele bármiről beszélgetni. Külső szempontjából szeretem, ha egy férfi magasabb nálam, de ha megvan az összhang kettőnk között, mindegy, hogy szőke vagy barna"

- árulta el Timi a Bors-nak.

Sokan abban is bíznak, hogy Timi összejön majd táncpartnerével, Bercivel, akivel a Dancing with the Stars című műsorban szoros barátságot kötöttek egymással. Timi elárulta, hogy a mai napig tartják a kapcsolatot, sokat beszélnek arról, kivel mi történik. Berci legutóbb azt nyilatkozta, hogy várja haza Timit, sőt, még az is felmerült, hogy kiutazik hozzá, de a jelenlegi helyzetben ezt nehéz megoldani.