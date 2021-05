Az Oscar-díjas amerikai színésznőből lett üzletasszony nyíltan vállalja, hogy a koronavírus-járvány kezdete óta többször is a pohár aljára nézett.

Gwyneth Paltrow az elmúlt több mint egy évben - amit akárcsak oly sokan mások - az otthonába zárva töltötte ideje nagy részét, és ivással próbálta oldani a feszültséget.

"Tavaly a karantén alatt rákaptam az alkoholra. Olyannyira elszaladt velem a ló, hogy minden este ittam, emellett többnyire tésztát és kenyeret ettem. Tudom, egyáltalán nem volt egészséges, hogy a hét minden napját ivással zártam, de nagyon szeretem a whiskyt. Még egy saját italt is piacra dobtam, amelyet a nagypapám után Buster Paltrow-nak neveztem el, mennyei íze van. Persze nem ütöttem ki teljesen magam attól a néhány pohárkától. Be kell ismernem, ha iszom, a cigarettát is hiányolom"

– vallotta be a Mirrornak a színésznő.