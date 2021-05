II. Erzsébet királynő vállalkozói díjával egy olyan céget tüntetett ki, amiről senki sem feltételezte volna, hogy elnyeri a királynő tetszését. Ugyanis egy brit szexuális kiegészítőket gyártó céget, a Lovehoney-t választotta.

Az üzlet immáron hat éve nagy lendülettel terjeszkedik és növelik bevételüket a tengerentúlon is. Fennállása óta 12 millió fontról 56 millió fontra növelte a bevételét. Ez a hatalmas siker valószínűleg annak is köszönhető, hogy az évek során megszerezték a „Szürke 50 árnyalata" termékek hivatalos licenszét is. – írta a hypebeast.com

II. Erzsébet kitüntetése pedig nem jelent mást, mint azt, hogy a Királynő Díja embléma ezentúl megjelenhet a cég által forgalmazott termékeken. Ennek köszönhetően ott virít majd a nagyobbnál nagyobb vibrátorokon és természetesen a síkosítókon is.