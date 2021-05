Ahogy mi is beszámoltunk róla, Fekete Dávidot közokirat-hamisítással és tíz vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítják. Az autókereskedő ugyanis több embert megkárosított úgy, hogy eladta a gépjárművüket, de a pénzt sosem kapták meg. Letartóztatása után saját felesége is feljelentette, ugyanis a jelek szerint a férfi őt is félrevezette. Brutális adósságát egyéves ikerfiai örökölhetik meg majd az énekestől.