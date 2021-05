Ahogyan mi is beszámoltunk róla , Bill és Melinda Gates nemrég jelentették be, hogy 27 év házasság után elválnak. Úgy tűnik, hogy a váláshoz köze van minden idők legnagyobb szexragadozójának, Jeffrey Epsteinnek.

Melinda és Bill Gates a Twitteren közzétett közös közleményükben tájékoztatták a nyilvánosságot a házasságuk felbontásáról szóló döntésükről. Úgy fogalmaztak, hogy miután sokat töprengtek a kapcsolatukon, és sokat dolgoztak rajta, úgy határoztak, hogy felbontják a házasságukat.

Állítólag Melinda Gates már 2019 októberében összeült tanácsadóival és válóperes ügyvédeivel, hogy megvitassa, miként lenne érdemes kiszállni a házasságából. Már akkor aggódott amiatt, hogy a férje túl sokat találkozik Jeffrey Epsteinnel, aki akkor került előzetes letartóztatásba emberkereskedelem és kiskorúak megrontása miatt - írja a Wall Street Journal.

A The New York Times című lap pedig arról írt, hogy a Microsoft egykori vezérigazgatóját többször láttál az elítélt szexuális bűnöző társaságában, sőt, előfordult olyan, hogy Gates az éjszakát Epstein manhattani lakásában töltötte.A sajtósa akkor próbálta menteni azzal a helyzetet, hogy a szoftverfejlesztő egy jótékonysági projekt miatt találkozott a bűnözővel, viszont utólag már rettenetesen bánja, hogy valaha is kapcsolatba került vele.

2011-ben alakult ki a két férfi között baráti kapcsolat, Melinda Gates pedig már 2013-ban szólt a férjének, kényelmetlenül érzi magát Gates Epsteinhez fűződő barátságától.

Miután Epstein 2019-ben öngyilkos lett cellájában, Bill Gates a Wall Street Journalnak adott interjújában tagadta, hogy szorosabb szálak fűzték volna Epsteinhez.

"Valóban találkoztunk, de sem baráti, sem üzleti kapcsolatom nem volt vele" - mondta szűkszavúan Gates.