Boldog házasságban él kasza Tibi és Darai Andrea, azaz Manker. A párnak már egy kislánya is született. A fiatal anyuka Lilunak mesélt arról, hogy mitől működik a kapcsolatuk. Ezenkívül az is szóba került, hogy Manker újabban üzletasszony lett, de sokszor megkapja, hogy mindent a Tibinek köszönhet.

„Én mindig elmondom, hogy én ezt tudom. Tehát ha én nem Tibivel jövök össze, és nem vagyunk együtt 10 éve – amire szerintem egyébként senki nem mert volna nagyobb fogadást kötni, hogy mi ennyi ideig együtt leszünk és így – akkor én valószínűleg most nem lennék itt, nem ismernénk egymást, nem lennék a közösségi médiában" – vallotta be Andrea.

Arról is mesélt, köztük nagyon ritkán vannak veszekedések, ha mégis összeszólalkoznak, akkor sem fekszenek le haraggal, mindent megbeszélnek. Andi szerint ettől működik jól a házasságuk.