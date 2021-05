Zámbó Jimmy 2001-es halála az egész országot megrázta. Legidősebb fiának, Krisztiánnak a fájdalma az évek múltával csillapodott, de megszűnni sosem fog, most megrázó őszinteséggel beszélt arról a bizonyos éjszakáról.

„Nagyon sokáig hibáztattam magam, hogy mi a francért nem tudtam otthon maradni... Majdnem két évtizedig ezzel ostoroztam magam..." – mondta Krisztián az Összezárva Hajdú Péterrel című műsor forgatásán.

„Amikor hazamentem és bementem a szobába, még a függönyömön voltak kis maradványok, vérfoltok. Ezt nagyon-nagyon nehéz volt feldolgozni... Sokkoló volt az a nap, éppen ezért nem is emlékszem mindenre, alig voltam magamnál. Nem azt mondom, hogy megakadályozhattam volna bármit, de talán máshogy alakul minden, ha én is otthon vagyok. Az én szobámban történt a baleset, bárcsak ott aludtam volna és akkor nem megy be oda..."

-mondta Krisztián, aki a történtek után nem volt képes szobájában aludni.

