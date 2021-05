Folyékony nitrogénnel, mínusz 135 Celsius-fokon hűti magát Rubint Réka, aminek segítségével hatékonyan fel tud lépni az izomláz ellen.

"Ronaldo és Messi szinte ebben él! A szauna szóról az embernek a meleg jut eszébe, de ebben nagyon hideg van. A fejünket nem is szabad betenni, s hogy az ujjainkat megvédjük a fagyástól, a kezünket felül ki kell tenni, a lábunkra pedig meleg mamuszt húzni" - mesélte a Blikknek Réka.

Rékán kívül nagyobbik fia, Norbika is előszeretettel használja a különleges szaunát.

"Az ajánlott használat napi kettő, nem szabad túlzásba esni.Mi Norbikával nagyon imádjuk, az ő szervezetét is komolyan igénybe veszik a vízilabdatréningek, én is rengeteget edzem. Ez a gép egy csoda, két-három percre állok be a mínusz 135 fokba, és az izmaim hihetetlen gyorsan regenerálódnak, búcsút inthettem az izomláznak. Emellett jót tesz a bőrnek és az immunrendszernek is. Az alakreformosaim meg is jegyezték, hogy egyre keményebb órákat tartok" - mondta a finteszedző.