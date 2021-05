Sebestyén Balázs és Csernus Imre több mint egy órás beszélgetésében a koronavírus-járvány mellett sok másról is beszélgettek, a műsorvezető többek között arról beszélt, mennyire foglalkoztatja az elmúlás kérdése.

Balázs azt írta a közösségi oldalán, hogy azért vállalta el a beszélgetést, mert nagyon jó embernek tartja Csernust, és utólag úgy érzi, ez inkább egy baráti beszélgetés volt. A rádióban mindig poénkodó, szókimondó műsorvezető a Maflásban teljesen másik oldalát mutatta meg, és gyermekein kívül félelmeiről, és a halálról is beszélt.

"Megoldatlan félelmeim? Valószínűleg vannak, igen. Az egyik a gyerekeimhez kötődik, ugyanis a szülői minőség nagyon nehéz minőség (...) Hogy hol adsz, hol kell elvenned, hogy hol van az egyensúly, hogy megtalálja a boldogságot, hogy ne rontsd el (...) Ez nekem egy nagy kérdés, hogy jól csinálom-e"

-kezdte Balázs, aki a halál kérdésére is rátért.

"A másik félelem ott van, hogy amikor egyedül maradsz. Van egy pont, amikor minden olyan dolog, ami melletted van, az eltűnik, az utolsó pillanatban elengedik a kezed, és van egy történés, amikor csak te vagy, a halálra gondolok. Nem az, hogy elmúlsz, nem leszel többet, hanem hogy ez milyen, mi történik, hogy történik ez (...) Engem ez nagyon foglalkoztat, maga a halál, az elmúlás, hogy milyen szexi ez az egész, hogy jössz, mész, itt vagy, de közben milyen izgalmas is, hogy tudjuk, hogy egyszer vége. Izgalmas is, meg félelmetes is, hogy úgy létezel, hogy tudod, hogy egyszer vége van...

-mondta Balázs, akit amennyire inspirálja, annyira meg is ijeszti a halál gondolata.