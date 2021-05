Varga Miklós nagyon várja, hogy az élet visszaálljon a pandémia előtti állapotba, bár a koronavírus-járvány jót is hozott az életébe, hiszen sokkal több időt töltött gyermekeivel és családjával.

Varga Miklós nem tagadja, hogy egyre nehezebben viseli a koncertek és fellépések hiányát. Az elmúlt 15 hónapban a munka nem állt le, és igyekezett hasznosan tölteni a járvány miatti kényszerpihenőt.

"Sokkal több szabadidővel rendelkeztem, mint a járvány előtti időszakban. Ha nem a zenével foglalkoztam, a ház körül, a kertben tevékenykedtem, igyekeztem mindig lefoglalni magam. A pandémiának egyetlenegy pozitív hatása volt az életemre, sokkal többet találkozhattam a gyermekeimmel. Ők is ebben a műfajban tevékenykednek, egyetemisták, normál körülmények között nem látjuk túl sokat egymást"

-kezdte az énekes, akinek gyermekei ugyanazt űzik, mint ő.

Boldogság számomra, különösen azért, mert azt látom, a gyermekeim nemcsak hogy ezt a műfajt akarják választani, hanem rendkívül tehetségesek is benne. Most nem az édesapa szól belőlem, hanem mint szakmabeli látom úgy, ők már bizonyos szempontból túl is léptek rajtam. Olyan énektechnikára képesek, amit én negyven év alatt próbáltam elsajátítani, nekik pedig egészen pici koruk óta megy. Minden túlzás és elfogultság nélkül kijelenthetem, óriási jövő előtt állnak!

-mondta a büszke édesapa, aki már nagyon várja, hogy visszakapja a régi életét, és az online tér helyett színpadon állva találkozhasson a közönséggel.