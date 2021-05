A tetoválómesterek bizonyára gyakran találkoznak extrém ötletekkel, ám ilyet talán még ők sem láttak. Egy nagyváradi férfi ugyanis egy gázálarcot varratott magára, alá pedig a Covid-19 feliratot. Ugyanis örök emléket akart a koronavírusról.

Elmondása szerint ennek az az oka, hogy mindenki számára nagyon nehéz volt az elmúlt egy év, ő is megbetegedett, de túlélte. A férfi be is oltatta magát. Ezt szerette volna megörökíteni – írta a Főtér.

