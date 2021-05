Hazai sztárok bizonyították be, hogy egy nő igenis lehet dögös 50, vagy akár 60 év felett is. Bay Éva, Kandász Andi és Keleti Andrea mind-mind bevállaltak egy-egy fürdőruhás fotózást, amellyel hölgytársaiknak üzenik, a kor csak egy szám, egy igazi nő pedig bármikor lehet vonzó és csinos.

Keleti Andrea kétségtelenül felkészült a bikiniszezonra. A táncosnő egy a kifinomult stílusához illeszkedő elegáns, mégis szexi képsorozat készítésére is igent mondott. Igaz, alakjával nem volt mindig elégedett, ötvenedik születésnapjakor jó néhány kilóval többet mutatott a mérleg.

„Fogyásom után az volt a motivációm, hogy szerettem volna megmutatni a nőknek, hogy 50 felett is lehet egy nő csinos, és lehet olyan formában, amitől jól érzi magát. Büszkén vállalhatjuk, hogy nők vagyunk" – magyarázta Andrea, aki rengeteg pozitív visszajelzést kapott, miután fürdőruhás fotói napvilágot láttak.

„Nagyon sokan megkerestek a korosztályomból, a titokra kíváncsiak, hiszen a változó kor elején nem könnyű tartani azt a formát, amit fiatal korban. Szerencsém volt, mert elsőként próbálhattam ki egy Magyarországon fejlesztett gyógynövényreceptúrát, amivel 3 hónap alatt kerültem abba a formába, amilyenben tényleg elégedetten álltam a kamera elé. Igaz, még így is izgultam, hogy mi lesz a végeredmény. A férjem is büszke volt rám, végig támogatott, hogy vállaljam önmagam, ez új lendületet adott a házasságunknak is, kiderült, hogy 22 év házasság után még mindig tudok neki olyat mutatni, amit nem gondolt volna" – tette hozzá nevetve a táncművész.

Bay Éva másfél évvel ezelőtt szabadult meg 20 kilótól. Fogyásának hála felpezsdült körülötte a levegő, a fürőruhás fotózásra sem mondott nemet.

„Az ötlettől először teljesen rosszul lettem, de aztán úgy voltam vele, hogy vállaljuk be. Végül felvettem egy fekete fürdőruhát, amiben szerintem csinos voltam. Fiatal lány koromban készültek ilyen képek rólam, ez a mostani pedig nagyon tetszett az egész családnak. Úgy gondolom, hogy magamhoz és a koromhoz képest csinos voltam, és nem is akarok úgy kinézni, mint egy 28-30 éves kislány. Nem tudom visszapörgetni az időt, de nem is akarom, így érzem jól magam. Cél ezt az állapotot testileg és lelkileg is megtartani" – magyarázta Éva.

Különleges képeivel Kandász Andi is nőtársainak szeretett volna elsősorban üzenni, célja, hogy tudják: gyerekkel és férjjel a hátuk mögött is le lehet fogyni, és jól érezni magukat a bőrükben.

„Szívesen megmutatom nőtársaimnak, hogy igenis újra lehet kezdeni, csak alaposan meg kell rázni magunkat és nem kell elengedni azt, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Sokan csak legyintenek, hogy nekik már mindegy, az »uruknak« így is jók lesznek, de szerintem nagyon fontos, hogy saját magunkkal elégedettek legyünk. Rengeteg visszajelzést kapok másoktól, férfiaktól és nőktől egyaránt. A pasik próbálnak udvarolni, de ami igazán jól esik, az a többi, velem egykorú vagy akár idősebb hölgy visszajelzése, akiket inspirálok. Már ezért megérte, hiszen a mi korunkban a túlsúly már az egészséget is nagy mértékben veszélyezteti" – mesélte lelkesen a tévés.