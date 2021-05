A víz élénk zöld színét és a környék szépségét a közösségi médiába feltöltött fotók is visszaadják, mint ez a tavalyi, Fehér Sándor által készített, lenyűgöző drónvideó, amely szépen bemutatja az elképesztően zöld színben pompázó tavat.

"Korábban is sok vendég volt a bányatónál, de tény, hogy a pandémia idején még inkább felkapták a helyszínt. Természetesen ennek nagyon örülünk, még akkor is, ha magántulajdonban van a tó, nem az önkormányzat kezelésébe tartozik. Az is érdekes, hogy közigazgatási szempontból Felsőtelekeshez van közelebb, mégis hozzánk kapcsolják az emberek "– mesélte a lapnak Novák Péter, Rudabánya polgármestere, aki azt is elárulta, hogy sok pár választja az esküvői fotózás helyszínéül a tavat.

"Nemcsak a környékről, hanem a Felvidékről is egyre többen választanak minket, köszönhetően annak, hogy Felsőkelecsény felé újraaszfaltozták az utat" - tette hozzá a polgármester megemlítve, hogy Aggtelek irányából is sokan jönnek át.