A késő tavasz és a nyár egyik legkellemesebb időtöltése – persze, ha végre a hőmérő higanyszála elég magasra kúszik -, amikor estefelé kiülünk a teraszra elkortyolni egy pohár limonádét, egy jó fröccsöt vagy egy hideg sört. Netán a barátokkal összehozunk egy hétvégi kerti sütögetést, egy pikniket vagy egy kirándulást az erdőben. Ilyenkor azonban könnyen megkeserítheti a legönfeledtebb pillanatokat is a rovarinvázió, amely nyomán sziszegünk, csapkodunk, majd vakarózunk, netán a fürdésnél rémülten veszünk észre egy kullancsot a bőrünkbe fúródva.

Mit ne tegyünk

Mielőtt rátérnénk arra, hogy mit tegyünk a kellemetlen vérszívók ellen, nézzük meg azt, mit NE tegyünk. Akadnak ugyanis olyan dolgok, amelyek nemhogy riasztják, de kifejezetten vonzzák a rovarokat.

Ne használjunk parfümöt és különféle erős illatú – főleg gyümölcsös – kozmetikumokat (férfiak arcszeszt), mert ezekért megőrülnek a rovarok.

Ne viseljünk élénk színű ruhákat például napsárgát, korallt, mert ezek is mágnesként vonzzák a kellemetlenkedőket.

Kirándulásnál részesítsük előnyben a zárt ruházatot. A nadrág legyen hosszú és praktikus, ha betűrjük a szárát a zokniba (tudjuk, nem túl elegáns), így ugyanis nem tudnak a kullancsok alulról bejutni a ruha alá.

Mit tegyünk

Használjunk dezodort , mert az izzadtság szaga szintén vonzó a rovarok számára. Érdemes valami natúr vagy gyógynövényes terméket választani és semmiképpen se legyen édes, gyümölcsös az illata a fent már említettek miatt.

Belsőleg is küzdhetünk a különféle, bosszantó kis rovarok ellen, ugyanis vannak olyan ételek, amelyeket, ha elfogyasztunk, akkor messze elkerülnek a vérszívók. Ilyen lehet a fokhagyma. Persze randihoz nem annyira ajánlatos, de a kerti sütésnél nyugodtan készítsünk egy fokhagymás szószt a salátához vagy a hús mellé.

A fentieken kívül számos gyógynövény is a segítségünkre lehet, ha megszabadulnánk a szúnyogoktól, kullancsoktól, legyektől. Egyes növényeket bedörzsölhetjük a bőrünkbe, így kirándulás, strandolás alkalmával is használhatóak, másokat elég, ha magunk mellé helyezzük vagy teleültetjük vele a teraszunk környékét, de akár párologtatóba is tehetünk belőlük illóolaj formájában.



Citromfű: Az egyik legelterjedtebb szúnyog- és légyriasztó növény. Legjobb, ha a bőrre cseppentjük a belőle készült olajat vagy aromalámpába, diffúzorba, de ültethetünk is belőle a kertbe, így mindig kéznél lesz.



Levendula: A levendula szintén széles körben alkalmazható. Készíthetünk belőle permetet, amelyet a bőrre fújunk, de a testápolónkba is belekeverhetjük illóolajként. Emellett kerti party alkalmával párologtatóba is tehetjük szintén illóolaj formában, így biztosan elkerülnek minket a repülő rovarok. Ha pedig még a kertbe is ültetünk néhány tövet, garantált a siker.

Borsmenta: A borsmenta szintén remek választás, ha távol akarjuk tartami magunktól a rovarokat. Ne csak a koktélunkba tegyünk az illatos növényből, de a bőrünket is permetezzük be borsmenta tartalmú készítménnyel, így nemcsak rovarriasztónak hatásos, de még hűsít is a nyári melegben.

Balkonládában, kertben szintén jól érzi magát és amellett, hogy szép, még hasznos is.



Teafaolaj: A teafaolaj rengeteg jótékony hatással bír, ezek közül az egyik, hogy messze űzi a rovarokat. Bőrre kenve, párologtatóba és diffúzorba csepegtetve egyarántan hatásos. A golyós dezodorunk például lehet nyugodtan teafaolajos, így két legyet ütünk egy csapásra.



A különféle gyógynövényeket és a belőlük készült olajokat önmagukban, de akár együttesen is használhatjuk, ám mielőtt a bőrre kennénk bármelyiket, előtte mindenképpen végezzünk bőrpróbát, illetve ha szükséges, hígítsuk is őket.