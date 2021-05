A gyönyörű sztárnak jelenleg nincs férfi az életében, hiszen sok időt tölt külföldön. De természetesen Gelencsér Timi is vágyik társara, és később majd családra.

Sokan találgatják, vajon várja-e valaki haza a gyönyörű Gelencsér Timit Dominikáról. Az Exatlon riportere a Life.hu-nak elárulta, jelenleg egyedülálló, hiszen a munkája mellett nehezen férne bele most neki egy párkapcsolat.

„Az elmúlt három évben fél éveket éltem Dominikán, majd megint felet otthon, így elég nehéz működtetni egy párkapcsolatot. A tévézésnél lehet olyan, hogy választani kell a magánélet és a karrier között, nehéz összeegyeztetni a kettőt. A távkapcsolat nem az igazi, az pedig hogy néz ki, hogy én félévente lelépek hat hónapra? Sokan kérdik persze, van-e barátom, de nem stresszelek ezen, most inkább a karrieremet építem. Majd én is szeretnék gyereket, családot, ez természetes, de a mostani életszakaszomban még a munka a fontos. Persze lehet, hogy jön egy szerelem, és akkor újratervezek. Nem szeretnék olyan lenni, aki egy férfiért mindent eldob, de olyan sem, aki nyolc macskával, egyedül öregszik meg. Nehéz kérdés."

Timinek eddig három évig tartott a leghosszabb kapcsolata. A csinos sztárnak ma már egészen konkrét elképzelése van arról, milyen férfit tudna maga mellett elképzelni.

„Rájöttem, hogy nálam nem működik az 'ellentétek vonzzák egymást' elv, nekem aktív, pörgős pár kell, aki szeret utazni, túrázni, akivel mélyebb témákat is meg tudunk beszélni. Fontos, hogy fel tudjak nézni rá. Én szépen válok el, észérvekkel szakítok, így marad a normális kapcsolat. Ha érzem, hogy hosszú távon nem fog működni, akkor is véget kell vetni a kapcsolatnak" – mesélte Timi, aki azt is hozzátette, noha sokat tartózkodik külföldön, mindenképpen magyar párt szeretne.

„Magyarul álmodok, úgy is gondolkodom. Tényleg sokat utaztam, de mindig hazavisz a szívem, nem tudnék mindent feladni... Öt hónapra oké, mert az munka, de a családomat nem adnám fel, nem költöznék külföldre egy szerelem miatt."