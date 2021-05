Elárasztják szeretetükkel a rajongók Soltész Rezsőt, de az énekesnek gyakran kedveskednek ajándékokkal vagy éppen finom falatokkal. Kapott már lekvárt, paprikát, de még gombapörköltet is.

„A múltkor például az egyik rajongómmal beszélgettünk és említettem, hogy szeretem a gombapörköltet. Amikor legközelebb találkoztunk, be is állított egy kiló pörkölttel, ami hatalmas adag, gyorsan le is fagyasztottam. De kaptam óriás mackót is, mert tudják, hogy imádom a macikat, ezt Dömének neveztem el. Hoztak már nekem lekvárt, paprikát, mindenfélét. Jól esik, hogy gondoskodnak rólam" – mesélte az énekes a Blikknek.