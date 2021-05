Nemrég írtunk mi is arról, hogy tajtékzik a királyi család : kiderült ugyanis, hogy Martin Bashir megtévesztette Diana hercegnőt, amikor hamis állításokkal rávette a világszerte hatalmas feltűnést keltő, negyedszázaddal ezelőtt készült interjúra.

A napokban kiderült, hogy a BBC riportere nemcsak Diana hercegnőt tévesztette meg, hanem egy másik világsztárt: Michael Jackson-t is. Martin Bashir a "Living with Michael Jackson" című dokumentumfilm forgatásakor nyolc hónapot töltött együtt a világhírű énekessel, követte szinte minden lépését, közben pedig sikerült hozzá közel kerülnie. Ennek köszönhető, hogy a popszár egy idő után beismerte neki plasztikai műtéteit, valamint gyerekeit is bemutatta a riporternek - írja a Telegraph.

Azt is bevallotta neki, hogy nem tiltotta gyerekeinek soha, hogy más felnőttel aludjanak egy ágyban, mivel neki is természetes volt mindig a családtagok és a barátai gyermekeivel együtt aludni. A dokumentumfilm bemutatása után Michael Jackson azt állította, hogy a riporter manipulálta a felvételeket, egyes fontos részek ugyanis nem kerültek be a nyilvánosságra hozott verzióba.

A popsztár több molesztálási ügybe is keveredett a dokumentumfilm után, bár Bashir mindig is állította, hogy Michael Jackson nem követett el bűncselekményt.

Megtörte őt. Hosszú időt vett igénybe, mire meghalt, de ez azon az éjszakán kezdődött el. Korábban a kábítószerek csupán mankók voltak, de ezután már szükségessé váltak számára"

- nyilatkozta a popsztár menedzsere.