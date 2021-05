Ada megfogadta, hogy nem fogja üzenőfalát teleposztolni újszülött kislányával, de most mégis kivételt tett. Instagram-oldalán osztott meg egy fotót még a kórházi ágyból, melyen férje is szerepel és egy közeli fotót is kirakott az imádnivaló csöppségről.

Ada sugárzik a boldogságtól, még akkor is, ha a császármetszés után alig aludt. A műsorvezető nem akarta szépíteni a valóságot, retusálatlan fotót is tett fel magáról 26 órával szülése után. Bár a fotón még nagy hassal és kompressziós harisnyában látható, mégis boldogan mosolyog és szerinte ez így van a legnagyobb rendben.

A fotó Ada kislányáról a műsorvezető Instagram-oldalán tekinthető meg.