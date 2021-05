Palik László szerint az az Exatlon igazi varázsa, hogy nem csupán egy tévéműsor, sokkal több annál. Miközben szórakoztat, ad valami nagyon fontos pluszt is.

Amikor a férfi és a női győztes magasba emeli a trófeát, azt üzeni, hogy ha nagyon akarsz valamit, ha sokat dolgozol érte, ha sziklaszilárd a jellemed, és végigcsinálod, akkor meg tudod valósítani az álmodat. Ha ezt a mondatot elmondom valakinek, az patetikus, unalmas, közhelyes, az Exatlon elmondja helyettem"

- nyilatkozta a műsorvezető a Borsnak, aki szerint nagyon fontos, hogy jó példát mutassunk a felnövekvő generáció számára. Az ő gyerekeik például mindig azt látták, hogy a szüleik sportolnak, így ők is sportolnak mindennap.

Példával, pozitív példával lehet edukálni. Ezért aztán borzalmasan fontosnak tartom az exatlonisták szerepét. Mert ha elkezdik őket megszeretni, a teljesítményük, karakterük, viselkedésük okán, akkor pozitív példa hordozói."

Az Exatlon folyamán minden játékos arról számolt be, hogy sokat változott a műsor alatt. Palik László is igyekszik mindenből tanulni. Abból is, ha jól csinál valamit és abból is, ha hibázik. Mindenesetre a hibáit nem takargatja saját maga előtt és igyekszik kétszer ugyanazt a hibát nem elkövetni.