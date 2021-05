Úgy tűnik, James Woods harmadszorra is nősülésre adja a fejét, ugyanis a 41 évvel fiatalabb Sara Miller kezén hatalmas gyémántgyűrű csillog.

A színész híres arról, hogy a fiatalabb nőket részesíti előnyben. Előző párja, Kristen Bauguess 46 évvel volt fiatalabb nála. Ám kapcsolatuk véget ért. Ezután találtak egymásra Sara Miller írónővel, köztük 41 év a korkülönbség, ami már nem is meglepő.

Ám úgy tűnik, ez a kapcsolat komolyabbnak bizonyul, ugyanis a napokban többször is lekapták őket, a fotókon pedig jól látható a nő ujján a hatalmas gyémántgyűrű. Ez pedig csak egyet jelenthet: a 74 éves Woods harmadszor is nősülni készül. A pár viszont egyelőre nem erősítette meg a nagy hírt – írta a Page Six.