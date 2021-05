Nyilván sejtettük, hogy a királyi családnak hatalmas vagyona van és nem klasszikus módon keresik meg a kenyérre valót. A Blikk most összegyűjtötte, hogy melyik családtagnak mekkora az aktuális vagyona és miből származik a bevétele.

II. Erzsébet királynő

Talán senki sem lepődik meg azon, hogy a királynő rendelkezik a legnagyobb vagyonnal, nagyjából 150 milliárd forintnak megfelelő összeg birtokosa. Az összeg legnagyobb része Erzsébet személyes ingatlanjaiból és óriási ékszergyűjteményéből származik.

Károly herceg

A walesi herceg a második a listán, ő körübelül 114,5 milliárd forinttal rendelkezik. Neki is vannak birtokai, valamint rendkívül jó üzletember, remek befektetései sok pénzt hoznak a konyhára.

Kamilla hercegné

Károly herceg második felesége már szerényebb vagyonnal rendelkezik, mindössze 1,4 milliárd forint van a számláján. Ő is kap támogatást a királyi családtól, valamint a Duchy of Cornwall birtokból neki is van bevétele.

Vilmos herceg és Katalin hercegné

Vilmos herceg vagyona 7 és 11 milliárd forint között lehet, melynek nagy részét édesanyjától kapott örökség teszi ki. Igaz hétköznapi munkát is végzett normális fizetéssel, de azt az összeget egy az egyben a mentősöknek adományozta. Felesége, Katalin hercegné körülbelül 2,8 milliárd forinttal büszkélkedhet.

Harry herceg

Harry hercegnek nagyjából annyi pénze van, mint a bátyjának, tekintve, hogy ő is hasonló összeget örökölt az édesanyjuktól. Korábban a Royal Air Force-nál dolgozott, itt évente 15 millió forintot vitt haza. Az elmúlt hónapokban pedig a Netflix és a Spotify fizet neki százmilliókat egy-egy interjúért.

Meghan Markle

Harry herceg felesége nagyjából 1,4 milliárd forinttal rendelkezik. Neki saját fizetése is volt, amikor a Brilliáns Elmékben játszott: epizódonként 14 millió forintot vihetett haza.