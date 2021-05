A szelektív hulladékgyűjtés talán az előszobája a zero waste, azaz a nulla hulladékos háztartás kialakításának. Nagyon fontos, hogy kis, ám folyamatos lépesekkel egyre közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy egyre kevesebb felesleges hulladékot termeljünk a háztartásunkban. Vannak, akik úgy vélik, hogy a műanyagmentes élet is egy múló hóbort, ami úgy ahogy jött egyszer csak eltűnik a lifestyle trendek közül, ám az elmúlt évek tapasztalatai egyáltalán nem ezt mutatják. Hiszen az erre épülő szolgáltatóipar nemcsak, hogy egyre profibban működik, de egyre keresettebb is.

A hulladékmentes élet, egyik íratlan szabálya az, hogy tartózkodjunk a felesleges műanyagoktól. Első lépésként talán a pet palack kiiktatása lehet a legegyszerűbb feladat, hiszen egyre több trendi kulacsot dobnak piacra a fenntarthatóságot hirdető márkák, amik ráadásul újrahasznosított műanyagból készülnek.

A pet palackok újrahasznosításából előállított fonalból a legnagyobb divatmárkák különleges ruhákat és táskákat terveznek, így az elmúlt években egyre nagyobb teret kap a fenntartható divat is.

Ám a fenntarthatóság, mint divat nem csak a gardróbunkban, de a konyhánkban is létjogosultságot kap. Az elmúlt néhány év egyik legnagyobb szenzációja az csomagolásmentes boltok megjelenése volt, ami ha jobban belegondolunk már évtizedekkel ezelőtt is létezett. Nagyanyáink és az ő szüleik, nagyszüleik idejében még gazdaboltként emlegették ezeket a boltokat, és akkoriban ez volt a világ legtermészetesebb dolga, hogy papírban, üvegben és vászonzacskókban vitték haza a mások által faluhelyen megtermelt és betakarított gabonát. A szárazáru mellett hasonlóképpen volt ez a tejtermékekkel is, hiszen a gazdák csatos üvegekben árulták a tejet, túrót, sajtot és a házi vajat is. A kilencvenes évek elején születettek számára ismerős lehet az is, hogy a nagymama minden évben ugyanazokban a befőttes üvegekben tette el télire a befőttet és a finomabbnál finomabb lekvárokat is.

A pazarlás szinte egyáltalán nem volt jelen a nagyszüleink életében, mert minden növényi és állati alapanyagot szinte száz százalékosan felhasználtak, és amit csak lehetett maguknak termeltek meg. A főzésből megmaradt zöldséghulladékot pedig az állataiknak adták. Talán ettől nulla hulladékosabb, és tudatosabb háztartást nem is lehetne elképzelni. Úgy tűnik, tényleg nincs új a Nap alatt.

A fentiekkel ellentétben a 21. század rohanó nagyvárosi hétköznapjaiban, mindenből a leggyorsabban elérhető, instant megoldások vették át a hatalmat. Ezzel együtt egyre nagyobb méreteket öltött a környezet, azon belül is a műanyagszennyezés.

A csomagolásmentes boltok éppen azért jöttek létre, hogy ezt a végtelen mennyiségű hulladékot nagymértékben csökkenteni tudjuk. Egy-egy bevásárlás alkalmával rengeteg feleséges olyan műanyag dobozt, és zacskót vásárolunk meg, amit még újrahasznosítani sem lehet. Ezek a boltok lehetővé teszik azt, hogy mindenből éppen annyit vegyünk, amennyire szükségünk van, ezzel elkerülhetővé válik egy másik nagyon kardinális probléma, az élelmiszerpazarlás is.

Ráadásul a csomagolásmentes boltokban, arra is figyelnek, hogy az ott kapható alapanyagoknak minél kisebb legyen az ökológiai lábnyoma.

Ha csomagolásmentes boltban szeretnénk vásárolni nem, kell semmi mást tennünk, mint magunkkal vinni a vászonzacskóinkat, és befőttes üvegeinket majd kedvünk szerint válogatni a termelői, bio, gabonák, száraztészták, granolák, és szörpök közül. Ám, ha üres kézzel érkezünk, akkor sem kell kétségbeesnünk, mert több típusú és méretű tároló közül válogathatunk, amit már magunkkal tudunk vinni a következő vásárlásunkra is.