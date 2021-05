Show must go on! Akár így is jellemezhetnénk a május végi időszakot a lakodalmak terén (is). Az esküvőszezonra ugyanis enyhültek a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások, így a show valóban folytatódhat!

Ismét zöld jelzést kaptak a nagy esküvők, közterületen nem kell maszkot viselni, s ennek minden bizonnyal azok a menyasszonyok is nagyon örülnek, akik a 2021-es nyárra tervezték a lakodalmukat. Mehetnek a meghívók, indulhat a nászmenet, de hogy állnak vajon az arák esküvői ruha terén? Az elmúlt hónapok kihívásairól és a nyár szép reményeiről Halász Éva esküvőiruha-tervezővel beszélgetünk.

Hogyan látod, miképp alakult az elmúlt év az esküvők terén? Mennyire befolyásolta a párok házasulási kedvét a járvány? Több lett a szalonba ellátogató menyasszony, kevesebb vagy nem változott jelentősen a számuk?

Természetesen jelentős hatással volt az elmúlt év az esküvőkre. Rengeteg esküvő lett volna a rendezvénytilalom időszakában is, amelyeket igyekeztek a párok egy másik időpontra áttenni. De a megtartott esküvőknél is sok kompromisszumot kellett kötniük a házasulandóknak, alig akadt olyan esküvő, amit teljesen az eredeti elképzeléseknek megfelelően lehetett megtartani.

Amit szerintem mind a házasulandók, mind mi, szolgáltatók megtanultunk ebben az időszakban, az a nagymértékű rugalmasság, hiszen rengeteg dolog rajtunk kívülálló okból történt. És persze megtanultunk egymásra is jobban odafigyelni.



A szalonba ellátogató arák száma is változott, sőt én egy időre fel is függesztettem a menyasszonyiruha-próbákat, hiszen látni lehetett, hogy a tavalyi év ismétli önmagát a zárások tekintetében. Így viszont legalább kicsit mi is töltődtünk ez idő alatt.

A megkeresések száma szintén csökkent valamennyivel, nagyon sokan választották azt a megoldást, hogy most egy polgári esküvőt tartanak szűk családi körben, ahova nem kellett nagy ruha, és majd egy-két év múlva megrendezik a templomi esküvőt lakodalommal. A megtartott esküvőnél pedig azt tapasztaltuk, hogy sokan féltek elmenni nagy tömegbe, így teljesen érthető az előbb elmondott variáció, és az esküvők kisebb volumene.

Volt-e visszamondásod a járvány miatt? Vagy akadtak-e olyan párok, akik 2020-ról 2021-re halasztották az esküvőt és ezzel a ruhavásárlást is?

Sajnos nálunk is akadt lemondott vagy halasztott esküvők, volt olyan menyasszonyunk, aki tavaszról őszre tette át, de az őszit sem lehetett megtartani, így idénre tolódott. Bevallom ez lelkileg minket is megterhelt, hiszen mi felfokozott boldogsághullámban dolgozunk, amikor az emberek az életük egyik legcsodásabb napjára készülnek. Minden alkalommal arra törekszünk, hogy a menyasszony számára a ruha kiválasztása is egy igazi élmény legyen, de a tavalyi évben sok volt a szomorú pillanat és a félelem is.

Talán az idei évre már egy kicsit felvérteztük magunkat, megtanultuk, hogy egy biztos: minden bizonytalan!Több lett a humor a munkánkban, mert valamivel oldani kell ezt a feszültséget.

A halasztott esküvőknél az egész koncepció módosult – már más fazont, más anyagot kértek az arák - vagy csak maga az időpont változott?

A megrendelt ruhák koncepciója nem változott. Úgy gondolom, hogy aki nálunk választ ruhát a nagy napra, az elég határozott karakterű menyasszony, nem nagyon változtat az eredeti elképzelésén semmiben sem. A mi brandünk jellegzetes karakterjegyekkel rendelkezik, nem elsődlegesen trendkövető, így tényleg a markáns elképzeléssel rendelkező menyasszonyok vásárolnak nálunk.

Szerinted a pandémia befolyásolta az esküvői ruhatrendeket is?

Én úgy fogalmaznék, hogy türelmes lett a 2021-es trend, ami azt jelenti, hogy bár vannak újítások, de olyan mértékűek, hogy attól, mert 2020-as a ruha, egyetlen menyasszony sem lesz „trendtelen" idén.

Ami határozottan megfigyelhető, hogy sokkal dominánsabbak lettek az egyszerűbb sziluettek, a rövid fazonok, a lágyesésű kisruhák, ami részben annak is köszönhető, hogy többen eleve kisebb esküvőt terveztek. A trendek megalkotásánál is fontosak a kereskedelmi szempontok, így mindenképp érzékenynek kell lennie a világ történéseire.

Mik a legmarkánsabb irányzatok, amelyek 2021-ben megfigyelhetőek - fazonok, anyagok, színek, minták vagy a kiegészítők terén?

Az örök klasszikusok továbbra is hódítanak: az illúzió, a tüll csipke rátétekkel, síkban és 3D-ben egyaránt, a lágy esésű anyagok minden mennyiségben és a csipkék mindenféle verzióban. Jellemzőek a modernebb minták, a lézervágott csipkék és az egészen nagy, hangsúlyos motívumok is.

A klasszikusok mellett előkerültek a bohémebb fazonok, megjelentek a '80-as évek puffos ujjai - kicsit bolondozzunk, ha már úgyis sok szomorúság vesz minket körül.

De jelen van a 2021-es trendben a már említett, kicsit visszafogottabb, egyszerűbb fazonú, kevésbé díszített ruhák iránya, nadrággal, rövid szoknyával, aszimmetrikus megoldásokkal.

Az alapanyagok lágyabbak, puhábbak lettek, sok a sejtelmes anyag, amely kicsit takar, de mégis mutat. A részletmegoldásokra is extra figyelem irányul idén, például a kivágásokra és a díszítésekre. Színekben maradt az örök törtfehér, ekrü, pezsgő, de érdekességként megjelent a pisztácia, a galambszürke, a levendula és az égkék is - a bátrabb menyasszonyoknak.

Követed az aktuális világtrendeket vagy téged inkább a saját, belső inspirációid hajtanak egy új ruha vagy kollekció megálmodásánál?

Igyekeztem egy jól felismerhető jegyekkel rendelkező márkát létrehozni, így nem jellemző, hogy a világtrendeket követnénk, de természetesen ellene sem megyünk. Évek óta figyelem, hogy a „hiány" mennyire meghatározó a trendekben, és hogy ebből egy csomó dolgot meg lehet sejteni előre. Ha már régóta nincs csillogás, akkor vissza fogják hozni, ha sokáig az egyszerű sziluettek divatosak, biztos, hogy jön egy kis habcsók vonal. Így néha – a megérzéseinknek köszönhetően - trendközeli dolgokat alkotunk, néha kicsit megelőzzük a trendeket.

A te menyasszonyaid inkább a kész ruhákat keresik nálad vagy jobban szeretnek egyedi darabokat rendelni?

Mind a két dolgot ugyanúgy igénylik nálam a menyasszonyok. A mintakollekció fontos szerepet tölt be, így tudunk különféle fazonokat, kivágásokat, sziluetteket és anyagokat próbálgatni. Ez nekem is nagy segítség, hiszen ilyenkor látom a menyasszonyon a ruháimat, könnyebben tudok tanácsot adni és így a lehető legjobb ruhát is egyszerűbb közösen megálmodni. Az a menyasszony, aki terveztet, annak fontos, hogy a ruhája személyre szabott legyen, egyedi és ők élvezik is a közös alkotás kalandját. Az elkészült ruhák közül pedig inkább azok szeretnek választani, akiknek fontos, hogy eleve kész dolgot lássanak magukon és ne érje őket semmilyen meglepetés.

Mennyi idővel az esküvő előtt érdemes bejelentkezni hozzád?

Tapasztalatom szerint fél évvel, egy évvel az esküvő előtt, jó ha már ki van választva a ruha. Szerintem ez megnyugvást ad a menyasszonynak is, nekünk is, mert így kényelmes tempóban tudjuk készíteni a ruháinkat. Mivel az alapanyagaink mind külföldi gyárakból érkeznek, így ha esetleg pont nincs raktáron valami, akkor gyártatni kell, az pedig akár 2-3 hónapos szállítási időt is jelenthet.

Természetesen, ha fogyni szeretne a menyasszony, arra is van lehetőség, hogy csak később kezdjünk neki a ruhájának, vagy a ruhája megigazításának. Egy új ruha elkészítéséhez 3 ruhapróbára van szükségünk, a kollekció kész darabjának megigazítása pedig egy próbát vesz igénybe.

Van aktuális kedvenced a ruháid között? Ha igen, most melyik az?

Bár minden ruhám a gyermekem is és mindet nagyon szeretem, de természetesen mindig akad a kollekcióban olyan darab, amely valahogy közelebb áll a lelkemhez. Amikor a HALASZEVA-t útnak indítottam, volt egy kézjegyem, ami egy mélyen dekoltált fűző alap volt, keresztezett tülldíszítéssel. Rengeteg variációban elkészítettük, nagyon látványos darab, amely kicsit sejtet, de minden takar, ráadásul optikailag az alakot még tökéletesebbé varázsolja.

Sikerült ennek a kedvencnek a mai, újragondolt verzióját megalkotnunk, ahol elhagytuk a fűzőt, és egy bodyra raktuk rá a tüllözést, kicsit bohókássá varázsolva a fodrokkal. A technológia, amit ehhez használunk, rengeteg kísérletezést igényelt, de a kézjegyem továbbra is ez maradt.