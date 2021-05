A tavasz vége és a nyár eleje a menyegzők időszaka, ilyenkor akarnak a legtöbben házasodni. Igaz, idén kissé megcsúszott az esküvőszezon a korlátozások miatt, ám május végétől ismét zöld utat kaptak a lakodalmak, úgyhogy a menyasszonyok teljes erőbedobással készülhetnek a nagy napra. Például arra, hogy kitalálják, milyen frizurával álljanak az oltár elé. Ám mielőtt odáig eljutnának, számos kérdésen kell átrágniuk magukat – a legfontosabbakról most Oros Bogi hair stylisttal, hajápolási tanácsadóval beszélgetünk.

Mesélj nekünk, Bogi, mennyire lettek most betáblázva a fodrászok, hogy újra lehet nagy esküvőket tartani?

Dömping van! Akik tavalyról áttették idén nyárra az esküvőt, ők jönnek is szép számmal, valamint az eleve erre az évre tervezők is jelentkeznek, úgyhogy tele a naptár. Érdekesség, hogy most olyan időpontokban is van lagzi, ami korábban ritka volt.

Télen a kisebb esküvőket tartották meg a párok, hiszen másra nem is nagyon volt lehetőség, a polgári szertartásra viszont szolidabb haj szokott készülni, mert a nagy lagzira tartogatják a menyasszonyok az álomfrizurájukat.

Amit ebben az évben mindenképpen megtanulhattunk, az az, hogy rugalmasnak kell lenni. Akadt példa arra is, hogy egy esküvői dátumnak volt A, B és C terve. Minden eshetőségre fel kellett készülniük a pároknak és így nekünk is.



Ebből kiindulva, az esküvőt megelőzően mikor érdemes a menyasszonyoknak bejelentkezniük a fodrászukhoz?

Sok menyasszony nagyon előre tervez, ők akár egy évvel az esküvő előtt is bejelentkezhetnek - itt jegyezném meg, hogy már decemberre is van időpont foglalva. De akadnak olyanok is, akik az utolsó pillanatban érkeznek, ez főleg a mostani kaotikus időszakot jellemezte. Ilyenkor azonban nincs rá garancia, hogy el tudom vállalni a frizurakészítést, hiszen lehet, hogy akkorra már nincs kapacitásom. Ebben az esetben a vak szerencse dönt.

Én azt gondolom, hogy a menyasszonyoknak körülbelül fél évvel a nagy nap előtt érdemes érdeklődniük, főleg ha tavaszi, nyári esküvőt terveznek, mert ezek az időpontok nálunk is hamar fogynak.

Mire számíthat a menyasszony egy esküvői frizura konzultáción?

A konzultáción, vagy próbán felmérjük az igényeket, megnézzük a ruhát, és ahhoz igazítjuk a menyasszony álomfrizuráját. Én személy szerint a próbán addig csinálom a frizurát, amíg el nem érjük azt a bizonyos "wow-hatást".

Mi a jellemzőbb, hogy kész tervekkel érkeznek az arák vagy inkább az, hogy kikérik a tanácsodat?

Ez változó és főleg a menyasszony személyiségétől függ. Akad, aki konkrét és igen határozott elképzeléssel érkezik. Ilyenkor az a legnagyobb feladat, hogy hozzáigazítsam az ara adottságaihoz a frizurát és olyan álomhajat varázsoljak neki, amely mosolyt csal az arcára. De természetesen az is előfordul, hogy teljesen szabad kezet kapok és inkább csak a hangulatot beszéljük át a menyasszonnyal.

Melyek általában a legnépszerűbb esküvői frizurák?

A legnépszerűbb esküvői frizurák, még mindig a laza, romantikus, hullámos, fonatos hajköltemények.

Én azonban nagyon szeretem, ha a menyasszony valamilyen tematikus frizurát kér, mondjuk, szeretné megidézni a '60-as éveket a hajviseletével – sajnos ez nem túl gyakori.

És mi az, ami a 2021-es tavaszi/nyári szezonban nagyon trendi lesz?

Még mindig hódítanak a hullámos, romantikus, kissé vintage frizurák. Fontos a lazaság és a természetesség. Lehet simán kiengedett hajzuhatag, félig feltűzött vagy a tarkón kontyba fogott. Meg lehet bolondítani fonatokkal, kikandikáló tincsekkel, virágokkal és a különféle csatok, tiarák, ékkövek, hajtűk is jöhetnek. Valójában markáns változást nem hoz a 2021-es szezon a korábbiakhoz képest.

Van valamilyen praktikus tanácsod a menyasszonyoknak?

Sokszor felvetődik a kérdés, hogy előbb a smink készüljön el vagy a haj? Én azt mondom, hogy ez akkor releváns kérdés, ha a menyasszony frizurájának egy része takarja az arcot, például frufruja van, a homlokát keresztezi egy fonat vagy az egész haj ki van engedve. Ilyenkor jobb, ha a smink készül el hamarabb, hogy később, a pontosan beállított és fixált tincseket ne kelljen macerálni.

De dolgoztam már úgy is, hogy a sminkes sminkelt, én pedig vele egy időben csináltam a hajat, ha szűkös volt az idő. Ez azonban nem ideális, úgyhogy szerintem a legfontosabb tanács, hogy mindenre hagyjunk időt! A rohanás senkinek sem jó, se a menyasszonynak, se a fodrásznak, se a sminkesnek. Ha mindenre szánunk elég időt, akkor a frizura is szuper lesz!

Szintén meg szokták kérdezni a menyasszonyok, hogy mi lesz a hajukkal, ha a lagzi véget ér? Hogyan fogják szétszedni a bebetonozott frizurát? A jó hír, hogy már remek hajlakkokat lehet kapni, így a beton keménységű haj is a múlté! Én például olyan lakkot használok, ami erős tartást ad, mégis bele lehet túrni a kiengedett frizurába. Ez a másnapot is nagyban megkönnyíti, mert egy kefe segítségével csodálatosan át lehet fésülni a másnapos hajat. Aztán jöhet egy alapos hajmosás, de persze az ápolásról se feledkezzünk meg!