A szexi lemezlovas számára az első a család, azonban Virág bevallotta, hogy mindkét szülés után maradtak rajta plusz kilók, amelyektől szeretne végre megszabadulni.

Az anyuka egyébként mindent bevetett annak érdekében, hogy ne maradjon nyoma a súlyfeleslegnek.

"Nagyon figyeltem a hasamra, hogy ne legyenek csíkjaim, szerencsére nem is lett, viszont nem olyan feszes a bőröm, mint volt. Persze nem vagyok kétségbeesve, de nagyon várom már, hogy újra edzhessek" - mesélte a Blikknek Virág.

Sajnos a koronavírus sem segített abban, hogy visszanyerje formás alakját.

"Összhatásra vékonyabb vagyok, mint voltam, de ez azért van, mert semmit nem mozogtam és étvágyam is alig volt amíg itthon voltunk bezárva. Most elmegyünk egy pár napra pihenni a Balatonhoz, amit nagyon várok, hiszen másfél éve nem volt ilyenre lehetőségünk, de utána elkezdem az edzést, ami nagyon hiányzik. Terembe szoktam járni, de nem egyedül edzek, mert az nekem unalmas. Alakformáló csoportos órákra megyek és továbbra is használom a fekvő infraszaunát, amit imádok" - magyarázta a kétgyermekes édesanya.