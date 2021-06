A kollagén tartalmú kozmetikai készítmények rendszeres használatával nem csak a bőrünk fiatalságát és szépségét őrizhetjük meg. Fogyasztása sejt szinten lassítja az öregedést, és folyamatosan fitten és egészségesen tarja a szervezetünket.

De mi is az a kollagén?

A kifejezés a görög „kólla" azaz „ragasztó" és a francia „géne" „valamit teremteni" jelentésű szavakból származik. A kollagén tehát nem más, mint egy speciális fehérje, ami egy bizonyos ragasztót termel a szervezet számára. Ez mind az emberek és az állatok bőrében, kötőszövetében is megtalálható. Ez az az anyag, ami összetartja a sejteket és emellett elősegíti azok tökéletes működését is.

Az anti ageing egyik alapköve a megfelelő minőségű és mennyiségű kollagén fogyasztás. A bevitt adagon kívül érdemes krémek, szérumok, esszenciák és pakolások formájában is alkalmazni. A rendszeres kollagén fogyasztásnak nem fog elmaradni az eredménye sem, már az első hónap után a bőr sokkal rugalmasabb, hidratáltabb és csökkennek a ráncok mélységei is. Emellett véd a kiszáradástól és a káros UV-sugárzással szemben is felveszi a harcot.

A ragyogó bőr mellett fantasztikus hatással van a hajra és a körömre is. A törékeny körmök és az elvékonyodott, kiszáradt haj számára olyan táplálást biztosít, ami elősegíti a körmök megerősödését és megállítja a hajhullást is. Sőt még a hajszálak őszülésének a lassítására is képes.

Mivel a szépség és az egészség kéz a kézben jár, nagyon fontos, hogy ne csak a hiúságunk miatt kezdjünk rendszeres kollagén fogyasztásba, hanem azért is, az szervezetünket is támogatni tudjuk vele. Csak kevesen tudják, de a kollagén segít a feszültség oldásban, és még a normál testsúly eléréséhez és fenntartásához is nagymértékben hozzájárul. Azoknak, akik rendszeresen járnak, edzőterembe segíti az izmok gyors regenerálódását és az apróbb zúzódásoktól, húzódásoktól is megvéd. Arról nem is beszélve, hogy az ízületi fájdalmakkal küzdő idősebb korosztály számára jelentősen csökkenti a fájdalomcsillapítók szedését.

A kollagén nagymértékben hozzájárul a kalcium felszívódásához, valamint gyulladáscsökkentő hatása mellett az antioxidáns tartalma is jelentős.

A bőr minősége és annak a problémái elsősorban az emésztőrendszerünk működését tükrözik. Ha az immunrendszer legyengül, és a bélflórák egyensúlya megváltozik az azonnal nyomot hagy a bőrünkön is. Egy nagyobb, gyulladásokkal járó betegség után nem csak városi legenda a gyógyító húsleves fogyasztása, hiszen a csontokból kifőtt kollagén peptid azonnal regenerálja a kimerült bélflórákat.

Végül, de semmiképpen sem utolsó sorban nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a szívünk, egy olyan folyamatosan mozgó szívizom, aminek évtizedekig meg kell őrizni a rugalmasságát, és egyben erősségét is. A folyamatos vérszivattyúzásban kifejtett erőben elengedhetetlen szerepet tölt be a kollagén.

Mivel a testünk egy bizonyos kor fölött már nem, vagy csak nagyon kis mértékben termel kollagént ezért a hidrolizált állati kollagén készítmények rendszeres fogyasztása elengedhetetlen az egészség és a szépség megőrzésében. A sertés kollagén áll a legközelebb az általunk termelthez, de tengeri halakból származók is remek alternatívák lehetnek. Azoknak sem kell elszomorodni, akik vegetáriánus, vagy vegán étrendjük miatt nem szeretnénk állati eredetű kollagént fogyasztani, hiszen számtalan növényi termék is megtalálható a piacon.