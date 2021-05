Nehéz időszakon van túl Young G Béci, de testvérére Gigire szerencsére most is mindenben számíthat. Instagram oldalán közös képen pózolnak.

A rappernek több nehézséggel is szembe kellett néznie az elmúlt hónapokban. Kislánya születésekor szerelmes is veszélybe került, ezért Béci éjjel nappal csak értük aggódott. Húgával azonban mindenben számíthatnak egymásra. Gigi a nehézség idején is testvére mellett áll.

Közös fotójuk alá ezeket a sorokat írta a rapper.

A vér kötelez! Mind a ketten tudtuk, hogy úgy sem bírjuk sokáig, hogy ne szóljunk egymáshoz és ne keressük egymás társaságát!Mind a ketten felnőttünk, családot alapítottunk éljük a saját életünket, de soha nem felejtjük el, hogy egy család vagyunk és bármikor tűzbe mennék a húgomért a mai napig!Aminek amúgy örülök, hogy még mindig mindenki azt mondja, h a nővérem vagy...Örülök, h fiatalítasz! Szeretlek Gigi