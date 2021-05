Az erotikus modellként dolgozó Briatney Portillo kipróbálta a dry scooping nevű TikTok-kihívást, ami abból áll, hogy szárazon kell elfogyasztani egy adag (egyébként folyadékban feloldandó) proteinport edzés előtt. A testépítők ugyanis azt gondolják, hogy a szer sokkal gyorsabban és hatékonyabban fejti ki a hatását. Emellett azonban rendkívül veszélyes is, amivel most már Briatney is tisztában van.

A fiatal lány már edzés közben is érezte, hogy nem igazán érzi jól magát, de úgy gondolta, csak feszült, ezért még keményebben rádolgozott a mellkasfájdalomra, ami egy időre abbamaradt, viszont ezután szédülni kezdett.

Úgy érezte, a zuhany segíteni fog, letusolt és elindult a munkahelyére, ahol sztriptíztáncosként dolgozott.

Az öltözőben azonban egyre rosszabbul lett, az egész bal oldala zsibbadni kezdett, a tünetekből pedig arra következtetett, hogy szívrohama van. Kihívták a mentőket, akik az elején kételkedtek a fiatal lány kora miatt, de a vizsgálatok bebizonyították, hogy valóban szívrohama volt Britney-nak.

Később kiengedték a kórházból a lányt, aki megfogadta, soha többet nem fok kipróbálni semmilyen netes kihívást.