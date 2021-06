A környezetvédelem, már rég nem valami alternatív nyavalygás, hanem az emberiség elemi érdeke. Nem a távoli jövőben lesz sanyarú az élet a Földön, hanem néhány évtized múlva, amikor még javában itt leszünk mi is, a gyerekeink meg pláne. Ha élhető világot akarunk magunknak, cselekednünk kell, most! A jó hír, hogy már néhány egyszerű, új szokás bevezetésével is sokat tehetünk.

Íme, 10 nagyon egyszerű, apró lépés, amit te is gond nélkül megtehetsz.

1. Szerezz be egy kulacsot!

Ints búcsút a palackozott ásványvíznek és igyál inkább pohárból vagy kulacsból. A PET palackok jelentős része előbb vagy utóbb a természetes vizekbe kerül, ahol óriási károkat okoz az élővilágban. Magyarország ivóvize emberi fogyasztásra alkalmas, de ha bizalmatlan vagy, egy víztisztító készülék, esetleg egy vízszűrő kancsó beszerzése megoldás lehet

2. Legyen nálad szatyor!

Könnyű, kevés helyet foglal, miért is ne lehetne nálad bármikor? A műanyag zacskók éppolyan károsak, mint a PET palackok. Ne kérj, ne használj ilyet, inkább legyen nálad saját, amit többször is tudsz használni.

3. Tedd le az autót!

Bringázz vagy sétálj a munkába, ha tudsz vagy válaszd a tömegközlekedést. Egy csomó kiadást, idegeskedést megspórolhatsz magadnak és a károsanyag-kibocsátást is jelentősen csökkentheted. Arról nem is beszélve, hogy akár a napi kardio-edzést is letudhatod.

4. Gyűjts szelektíven!

Már az is elég, ha a meglévő „mindenes" kuka mellé beállítasz még legalább egyet, és külön gyűjtöd a műanyagot és a fémet a többi hulladéktól. Aztán csak elfér valahova még egy-két doboz a papírnak és az üvegnek is. Ha tényleg nincs elég hely, egy tárolóba is gyűjtheted az újrahasznosítható hulladékokat, legfeljebb közvetlenül a bedobás előtt válogatod szét.

5. Egyél kevesebb húst!

Brit kutatók szerint a vörös húsok és a cukor globális átlagfogyasztásának felére csökkentése, valamint a gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek és magvak fogyasztásának megkétszerezése lenne az ideális, de kezdetnek az is elég, ha egy héten egyszer tartasz egy húsmentes napot. A szervezetednek és a bolygónak is jót fog tenni.

6. Zárd el a csapot!

Fogmosás, zuhanyzás, mosogatás közben figyelj arra, hogy minél rövidebb ideig folyjon a víz. Mi Magyarországon szerencsés helyzetben vagyunk, de a világ számos pontján már most is jelentős probléma a vízhiány. Spóroljunk vele, ahol csak lehet.

7. Moss alacsonyabb hőfokon!

Minél hidegebb vízben mosunk, annál inkább kíméljük az anyagot és a Földet is. Az „eco" programok szinte minden készüléken elérhetőek, kevesebb vizet és energiát használnak, de az eredmény ugyanaz. Amelyik ruhát feltétlenül fertőtleníteni akarod, azt vasald át. Ha még menőbb akarsz lenni, használj környezetbarát mosószert (nem drágábbak és nem rosszabbak, mint agyonreklámozott társaik).

8. Húzz ki mindent a konnektorból!

Az energiatakarékosság egyik legegyszerűbb módja, ha a használaton kívüli gépek vezetékeit kihúzzuk a konnektorból, vagy áramtalanítjuk az elosztót, ahová be vannak dugva. A pénztárcánknak és a Földnek is az a jó, ha kevesebb áramot használunk. Kutatások szerint, az egészségünkre is rossz hatással van a sok bekapcsolva felejtett elektromos kütyü.

9. Bírd ki klíma nélkül!

Emlékszel, amikor még nem is volt ilyen? Órákig zötykölődtünk a hőségben a Balaton felé és kibírtuk. Otthon, meg pláne. Használj árnyékolót, szellőztess és uralkodj magadon. A globális felmelegedés miatt úgyis egyre melegebb lesz, jobb, ha időben hozzászoktatjuk a szervezetünket.

10. Mindig kövesd a három R-t!

Reduce, reuse, recycle, azaz csökkentsd, használd újra, hasznosítsd újra. A lényeg, hogy ne pazarolj! Csak olyat vegyél, amire valóban szükséged van, ne válassz egyszer használatos eszközöket (pl. szívószál) és adj új életet a régi dolgoknak (pl. elnyűtt pólóval remekül lehet port törölni).