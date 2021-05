Martina Big-nek vannak Európában a legnagyobb mellei, de ő még nagyobbakat akar.

Nekem ez nem elég! Addig fogom pumpáltatni a melleimet, még nagyobbra, nagyobbra és NAGYOBBRA, amíg akkorák nem lesznek, mint a Titanic "

- írta a modell Facebook-oldalán. Rajongói támogatják célkitűzésében, egyesek szerint az élet rövid a kicsi mellekhez, mások viszont aggódnak a modell egészségéért és azt gondolják, hogy le kellene állnia a plasztikai műtétekkel.

Valószínűleg ezek az aggodalmak nem alaptalanok, ugyanis Martina hatalmas mellei már most is akadályt jelentenek a hétköznapokban. A modellnek övhosszabbítóra van szüksége, hogy bekösse magát vezetés közben, emellett a hátán kell aludnia vagy rengeteg párnával kell alátámasztania a testét, ha a hasán akar feküdni. Ráadásul a hátát is rendszeresen edzenie kell, ha el akarja kerülni a hátfájást. Ennek ellenére nem valószínű, hogy lemond arról az álmáról, hogy még hatalmasabbak legyenek a mellei - írja a Daily Star.