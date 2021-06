Demeter Alexandra két és fél évig élt titkos viszonyban Bochkor Gáborral. A rádiós sosem vállalta fel őt. A csinos gyógyszerész nemrégiben úgy döntött, a nyilánosság elé áll, kiáll magáért, és elmeséli a történetüket. Álmában sem gondolta volna, hogy ennyien merítenek erőt a példájából, és ilyen sokan írnak neki.



"Egyszer nyilatkoztam erről, hogy elébe menjek a rosszindulatú pletykáknak és kiálljak magamért. Borzasztó nehéz volt ez az út, de tudtam, hogy nem vagyok egyedül, ami most be is bizonyosodott. Nagyon sok levelet kapok, vagy 30 nő történetét hallgattam végig a legutolsó részletekig. Egyrészt nagyon megterhelő, mert én is újraélek dolgokat, másfelől kötelességemnek tartom, hogy segítsek. Megdöbbenve olvastam végig annak a lánynak a sorait, aki 5 éve él félelemben egy magas beosztású férfi, egy városvezető mellett. Szinte könyörgött, hogy segítsek neki. Ilyenkor a család a legnagyobb támasz, de pontosan tudom, hogy sokszor már a legközelebbi hozzátatozóinak is szégyelli bevallani az ember, milyen spirálba került bele. Sok esetben azt szoktam javasolni, hogy kérjék szakember segítségét" - mondta a Blikknek Alexandra.