Ági a Blikknek azt mesélte, teljesen váratlan volt a találkozás, egyáltalán nem keresett párt magának:

"Sokáig próbáltam hárítani, nem akartam komoly kapcsolatot, ő azonban nagyon kitartó volt. Nem gondoltam volna akkor, hogy jöhet egy olyan férfi, aki megfog, és akivel ilyen hamar egy hullámhosszra kerülünk. Talán nem is gondoltam, hogy készen állok egy új szerelemre, de végül az élet máshogy rendezte."

Ági és új párja egy véletlennek köszönhetően talákoztak, amikor a szépségkirálynő egyik barátnőjével szórakozni ment. Minden olyan gyorsan és jól alakult, hogy a szerelmesek már össze is költöztek.

"Nem gondoltam volna, hogy a válásom után ilyen gyorsan alakul minden. Nem terveztem el előre semmit, sodródtam, vagy inkább úgy mondanám, hogy ösztönösen jött minden. A költözés is, és az is, hogy mikor mutassam be a lányoknak a kedvesemet. Biztosnak kellett lennem az érzelmeimben, a kapcsolatunkban, addig nem léphettem, de örülök, hogy így alakult" - mesélte Ági, már a közösségi oldalára is posztolt a napokban egy szerelmes fotót.