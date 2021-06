A tetovált szemöldök egy olyan beauty trend, ami időszakosan vissza-visszatér a női szépségápolásba. Annak idején, amikor berobbant a köztudatba, még nem léteztek a különböző technikák és színek ezért ma nagyon sok ötven-hatvan év közötti nőnek a kissé kékbe hajló, tintaszínű, csodálkozó tekintetet kölcsönző szemöldökkel kell együtt élnie.

Vitathatatlan, hogy a szemöldök az arc egyik legmeghatározóbb eleme, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a színe, formája, íve és hosszúsága van. Ám a legtöbb esetben csak akkor döbbenünk rá, hogy valójában mennyire fontos a tökéletes szemöldök, ha egy olyannal találkozunk, amit sajnos látszólag végérvényesen elrontottak.

Ám mégsem kell azonnal kétségbeesni, hiszen még a menthetetlennek tűnő esetekben is lehetőségünk van arra, hogy újra szép szemöldökök díszítsék az arcunkat.

Milyen esetekben, és hogyan lehet javítani a szemöldökünk állapotán?

Talán nincs is olyan nő, aki élete során legalább egyszer ne szedte volna ki a szemöldökét. A felesleges és kusza szálak eltávolításával nincs is semmi baj, de sajnos vannak, akik azonnal átesnek a ló másik oldalára és néhány tíz perc alatt teljesen átszabják a szemöldöküket. Ám egy csúnyán kiszedett szemöldök még a legtöbb esetben könnyedén megmenthető, de ebben az esetben is érdemes profi szakemberekre bíznunk magunkat.

A korrekció legegyszerűbb formája a festés, főleg akkor, ha gyorsan nő a szemöldökünk. Egy megfelelő színű ceruzával vagy úgynevezett szemöldökpúderrel szinte észrevehetetlenné válnak a bakik, ám sajnos ezt minden reggeli sminkelésnél nap, mint nap el kell készítenünk.

Ha a klasszikus szemöldökfestést választjuk, csak két esetleg három hetente kell vele foglalkoznunk, akkor viszont egy egész estés programunkká is válhat. Ezért is tették és teszik le legtöbben a voksukat a szemöldöktetoválás mellett.

Egy időben valóban rengeteg rémisztő, fekete csodálkozó tekintettel találtuk szembe magunkat, mára szerencsére már sokkal jobb a helyzet. Ráadásul arra is van lehetőség, hogy a rontott szemöldököt egy lézeres kezeléssel eltüntessük, majd szépen ívelt és megfelelő színűt készíttessünk a helyére.A szemöldöktetoválás azoknak a hölgyeknek a leghasznosabb, akiknek alapvetően megfelelő ívű, de hiányos, vagy túlzottan világos szemöldökük van. Az egyenetlenséget akár apró szálak behúzásával is helyrehozhatjuk. Ez az úgynevezett szálas szemöldök készítés, de ma nagyon sokan a púderes hatásara esküsznek, hiszen így olyan mintha már egy vékony púder réteg is lenne a szemöldökön.

Azok, akik semmiképpen sem szeretnénk tetováltatni, de frusztráltan érzik magukat a széttépkedett szemöldökük miatt, a legjobb ha plasztikai sebészhez fordulnak. A szakember egy hajbeültetéshez hasonló módszerrel a fejbőr hátsó részéről vett hajhagymák átültetésével alakítja ki a szemöldök hiányos részeit. Ám mivel ezek a szálak sokkal gyorsabban fognak nőni rendszeres ápolást és nyírást is igényelnek majd.

A szemöldökök tekintetében is sokkal jobb előre gondolkodni és megelőzni a bajt, mint kijavítani azt. Azoknak, akik úgy érzik, hogy szebb, más formájú szemöldökre vágynak a csipesz előkeresése előtt érdemes felkeresni egy hozzáértő szakembert.