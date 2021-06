A csodás Kate Winslet és férje, Edward Abel Smith 9 évvel ezelőtt fogadott egymásnak örök hűséget egy New York közelében, a Catskill-hegységben található istállóban. Boldogságuk azóta is töretlen, ezt igazolja az is, ahogyan a minap a színésznő áradozott szerelméről.

Kate elmondta, hogy férje "szuperjóképű, egy csodaember, egy fantasztikus, otthon sokat segítő édesapa".

"Csodásan gondoskodik rólunk, remek élettárs, házastárs - nagyon, de nagyon szerencsés vagyok!"

- mesélte a színésznő egy interjúban a New York Times-nak.