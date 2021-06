Ördög Nórának sokszor nehézséget okoznak a mindennapi kihívások, a sokszor éjszakába nyúló forgatások és a kétlaki élet – hiszen hét közben is Diósd és Balatonakarattya között ingázik a férjével, Nánási Pállal, ráadásul most a Totem című műsor forgatási helyszínei miatt is utaznia kell. A műsorvezető erről is mesél a holnap megjelenő HOT! magazinban.

„Megesik, hogy elfogy egyikünk energiája" – sóhajt Nóri. „Az a szerencsénk, hogy ez általában nem egyszerre történik, néhány nap csúszással fáradunk el, így tudunk egymás támaszai lenni. Van, hogy teljesen leeresztek, de akkor jön Pali, és lelket önt belém. Ez fordítva is igaz. Az elmúlt egy hónap, ami mögöttünk van, pokoli kemény volt, minden szempontból. De már látjuk a fényt az alagút végén!" – meséli a televíziós, aki a lapban azt is elárulja, hogy mennyire hiányzik neki az utazás, hogy miként készült az új műsor forgatásaira, és azt is, hogy mi a helyzet a kisboltjukkal.