Június elseje a naptári nyár eljövetele. Sajnos idén tényleg, csak a naptárban köszöntött be a legmelegebb évszak, hiszen még mindig nem vehettük elő a lenge nyári ruháinkat. Napfény és forróság helyett viszont beköltözött hozzánk az eső a szél, és az igazi őszi időjárás.

Ez azért is bosszantó, mert a 15 Celsius Fok feletti hőmérsékletben a téli kabát már vastag, a bőrdzseki még hideg, a tavaszi bomberek pedig hamar átáznak az esőben. A kellemes hőmérséklet ellenére is kénytelenek vagyunk rétegesen öltözködni, hiszen az eső mellett bármikor feltámadhat a szél is.

Lássuk be nincs könnyű dolgunk, ha az időjárásnak megfelelően, de mégis szexi szettben szeretnénk megjelenni a munkahelyünkön, vagy egy baráti összejövetelen. Mivel minden fashionista arra törekszik, hogy a legnagyobb hidegben, vagy a legborzasztóbb viharban is a legjobb formáját mutassa, ezért a világmárkák tervezőinek is szem előtt kellett tartania azt, hogy mindenkinek ott legyenek a gardróbjában azok a szettek, amik az esőtől megvédenek, de odavonzzák a tekinteteket, és magabiztos megjelenést kölcsönöznek a viselőjének.

Sokan ki sem akarnak menni az utcára, ha cseperegni, kezd az eső. Sőt vannak, akik gondolni sem akarnak az esőkabátra, a gumicsizmára és az esernyőre. Sajnos valóban léteznek olyan darabok, amiket rémálmainkban sem szeretnénk viselni, de szerencsére ma már a bőség zavarában válogathatunk a trendi, dögös, és egyedi tervezésű esőálló kabátok és lábbelik között.

Egy extravagáns esőkabátban, és egy szexi gumicsizmában úgy érezhetjük magunkat, mintha a fashion week kifutóján sétálnánk.

Ha még nem találtad meg azt a szettet, amiben magabiztosan, önbizalommal telve tudnál ragyogni a legborongósabb napokon is, akkor a következő gyűjtésünk neked készült.

Kattints a képre és inspirálódj, vedd észre, hogy a még egy esőkabát is képes kiemeli a szépségedet. Ha egy záporos nyári estén ki szeretnél ülni a barátnőiddel a kedvenc kávézótokba, akkor nincs más dolgod, mint elővenni azt a esernyőt, esőkabátot és gumicsizmát, ami a legjobban illik a hangulatodhoz.